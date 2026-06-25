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颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

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影／暴雨淡江大橋淡水端中正路淹水1個輪胎高 警封道管制通行

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水地區上午受米克拉颱風、鋒面接近及西南風增強多重影響驟降暴雨，靠近淡江大橋橋頭的中正路一段132至156巷間單向車道淹水約1個輪胎高，警方已封閉道路管制通行。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水地區上午受米克拉颱風、鋒面接近及西南風增強多重影響驟降暴雨，靠近淡江大橋橋頭的中正路一段132至156巷間單向車道淹水約1個輪胎高，警方已封閉道路管制通行。記者林昭彰／翻攝

新北市淡水地區上午受米克拉颱風、鋒面接近及西南風增強多重影響驟降暴雨，靠近淡江大橋橋頭的中正路一段132至156巷間單向車道淹水約1個輪胎高，警方已封閉道路管制通行，現場目前無車輛及人員受困。

市區和山區包括淡金路二段及三段、下圭柔山地區、中正東路二段、新生路和文化路等多處，都有人通報積水、河水暴漲、落石、樹倒、道路坑洞等狀況，區公所等相關單位已陸續派員到場處置。

淡水市區和山區包括淡金路二段及三段、下圭柔山地區、中正東路二段、新生路和文化路等多處，都有人通報積水、河水暴漲、落石、樹倒、道路坑洞等狀況。圖／翻攝threads
淡水市區和山區包括淡金路二段及三段、下圭柔山地區、中正東路二段、新生路和文化路等多處，都有人通報積水、河水暴漲、落石、樹倒、道路坑洞等狀況。圖／翻攝threads

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