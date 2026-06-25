豪雨強襲高屏 台20南橫公路、台29線不排除預警性封閉

鋒面強襲南台灣，中央氣象署今天發布豪雨特報，高屏地區多處測站雨量驚人，高雄旗山、內門、美濃等測站錄得超過320毫米的顯著雨量，公路局同步發布預警，針對台20線、台29線等6處山區高風險路段，不排除實施預警性封閉。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，經密切研判氣象署最新水情情資，預測26日至27日高雄市山區將迎來豪雨以上等級的劇烈降雨，考量山區歷經連續降雨後土石鬆軟，極易引發落石、崩塌及路面下陷等災情，加上夜間視線不佳，為維護用路人生命財產安全，將視實際水情變化，不排除對台20線南橫公路及台29線旗甲公路部分高風險路段實施預警性封閉。

甲仙工務段指出，可能實施預警性封閉評估的6處路段分別為：

1.台20線79K~90K(寶來到桃源)含台20線88K+000~88K+500(勝境橋)

2.台29線2K+700~3K+000(民生橋路段)

3.台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興)

4.台29線4K+300~4k+800(三明火路段)

5.台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏~五里埔路段)

6.台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)

公路局強調，山區道路受天候影響變數大，封閉路段後續將視風雨狀況及巡查道路安全確保無虞後，才會再行開放通行，提醒民眾非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。最新道路通阻詳情，可多加利用公路局「幸福公路」APP、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）或智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。

高雄市政府也已於今天上午8時30分成立「0625豪雨災害應變中心」提升為擴大三級開設，各防救災編組單位已同步成立緊急應變小組，展開全面防汛部署與巡查。