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颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

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影／狂下整夜⋯高雄旗山美濃炸豪雨 灌入住家淹腳踝

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導
旗山南洲里出現積淹水情況，居民表示已經水淹腳踝，且雨勢不停仍在持續當中。圖／讀者提供
旗山南洲里出現積淹水情況，居民表示已經水淹腳踝，且雨勢不停仍在持續當中。圖／讀者提供

高雄、屏東地區受到颱風米克拉北上、西南風增強而出現強烈幅合雨勢，從昨天晚間開始陸續降下大雨，不僅時雨量接近100毫米，更已陸續出現積淹水情況，其中高雄地區以內門、旗山及美濃最為明顯，截至今天上午9時皆已突破300毫米，當地更從凌晨4時開始傳出積淹水，灌入住家的情況，高雄市府已成立豪雨災害應變中心擴大三級開設。

由於西南風及颱風影響，凌晨至今晨雨勢幾乎集中屏東及高雄山區沿線，且線狀排列的強對流帶來不小雨勢，今天上午9時高雄美濃更觀測到時雨量突破100毫米，一小時內降下111.5毫米雨量，累積雨量也已來到302.5毫米。

旗山南洲里有居民表示，當地從凌晨4時開始出現積淹水情況，且雨勢到今天上午仍在持續中，絲毫沒有減緩趨向，當地更已經出現積淹水灌入家中、水淹腳踝，雨勢如此之大對當地來說相當少見。

中央氣象署在今天上午8時8分也已針對旗山、美濃、內門發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時8分，提醒民眾可能有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，需慎防溪水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

旗山南洲里出現積淹水情況，居民表示已經水淹腳踝，且雨勢不停仍在持續當中。圖／讀者提供
旗山南洲里出現積淹水情況，居民表示已經水淹腳踝，且雨勢不停仍在持續當中。圖／讀者提供

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