屏東九如鄉驚人時雨量116.5毫米 民見暴雨喊縣長「快停班課」

受米克拉颱風外圍環流影響，屏東縣今天從凌晨開始，多個地區便開始降下大雨，其中九如鄉清晨3到4時，更出現116.5毫米的驚人時雨量。屏東縣不少交通路段傳出積淹水，民眾上班上課受阻，縣長周春米的臉書也被灌爆，不少縣民質疑這麼大的雨為何未停班停課。

根據中央氣象署資料，截至上8時20分止，全台累積雨量前11名全在屏東縣，其中最高為九如鄉，達370毫米全國第一，另外包括鹽埔鄉及春日鄉士林村，累積雨量也都超過300毫米，而九如鄉在清晨3到4時，更出現116.5毫米的驚人時雨量。

受暴雨影響，屏東縣多處路段傳出積淹水情形，不少縣民上班上課受到影響，縣長周春米的臉書也被灌爆，質疑為何未宣布停班停課，網友表示，「這種天氣路都看不清了，快放假吧！」為防範豪雨，縣府災害應變中心也於上午8時擴大三級開設。