影／丹娜絲風災沒復原 又有颱風要來？台南災民盼噩夢別再重演

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元，不過台南還有高達6千多戶屋頂受損目前還沒有初步防護，社會各界已經全力動員幫助災區復原，台南市府表示全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，其中有人居住的4890間會優先處理，不過面對周六可能有颱風再度來襲，災民都擔心受怕希望不要噩夢再重演。

丹娜絲颱風讓許多台南沿海城鎮的住家屋頂受損，民間許多修繕團隊志工專程到災區展開屋頂帆布覆蓋施工，也在這多雨的天氣裡，為鄉親解燃眉之急，其中台南七股區西寮里有上百戶住家屋頂被掀開，從空拍畫面往下看滿滿的帆布屋頂十分顯眼，附近還有一處雞舍倒塌，裡面的蛋雞已經十天沒有進食，也都找不到工程人員前來救援。