快訊

黃仁勳：任何輕視華為、中國製造能力的人 都極其天真

以空襲敘利亞！軍方總部、總統府周邊砲火連連 濃煙猛竄畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／丹娜絲風災沒復原 又有颱風要來？台南災民盼噩夢別再重演

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元，不過台南還有高達6千多戶屋頂受損目前還沒有初步防護，社會各界已經全力動員幫助災區復原，台南市府表示全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，其中有人居住的4890間會優先處理，不過面對周六可能有颱風再度來襲，災民都擔心受怕希望不要噩夢再重演。

丹娜絲颱風讓許多台南沿海城鎮的住家屋頂受損，民間許多修繕團隊志工專程到災區展開屋頂帆布覆蓋施工，也在這多雨的天氣裡，為鄉親解燃眉之急，其中台南七股區西寮里有上百戶住家屋頂被掀開，從空拍畫面往下看滿滿的帆布屋頂十分顯眼，附近還有一處雞舍倒塌，裡面的蛋雞已經十天沒有進食，也都找不到工程人員前來救援。

學甲區一位50歲婦人說，颱風把住家的屋瓦吹出一個大洞，雨水不斷滲入，一度水淹到小腿肚，「整整舀水舀了3天3夜」，屋內床墊、家具早已損壞，電力雖恢復，屋內還是有些積水，所有的家當都用帆布蓋住，今天還好有慈濟基金會的義工來幫忙協助幫屋頂蓋帆布，慈濟表示因應颱風有可能再度侵襲，目前都採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。

丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍在災區協助救災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍在災區協助救災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍協助救災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，國軍協助救災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，居民擔心受怕噩夢重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，居民擔心受怕噩夢重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，目前只能暫時蓋上帆布擋風雨，如果再有颱風侵襲，當地居民都擔心噩夢再重演。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，台南七股西寮里有上百戶屋頂被掀，空拍畫面可見滿村的帆布屋頂十分顯眼。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風吹翻台南大量房屋屋頂，由於有颱風可能再度侵襲，慈濟志工特別採取加固鋼板的方式固定帆布，希望讓災民能暫時有安身之處。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風造成台南嚴重災情，七股鹽山附近一處養雞場被颱風吹翻，蛋雞已經有十天沒有進食無人聞問。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

內政部長稱災後復原快 台南藍營嘆「颱風造成苦人多」

批賴清德沒同理心 朱立倫：只帶張嘴去跟災民辯論、開講

726罷免投票遇颱風2方式因應 李進勇：最好不要來

農民災損血本無歸 國民黨團籲設施設備補助提高至八成

相關新聞

風災台南下營萬餘戶停電今晚終於「清零」 區長：12天拚復電血淚史

受到丹娜絲颱風重創，台南市溪北大規模電力中斷，其中下營區自7月6日颱風侵襲當日起，下一度有多達1萬1205戶停電，歷經1...

窮得只剩命…農業低利貸款看得到用不到 農民稱沒抵押物被拒

颱風後政府祭出農業低利貸款，喊話從優從寬認定，但沒抵押物，農會根本不敢借，立法院經濟委員會今考察討論天災補助，青農群起激...

影／丹娜絲風災沒復原 又有颱風要來？台南災民盼噩夢別再重演

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元，不過台南還有高達6千多戶...

影／丹娜絲颱風造成光電板受損嚴重 面對氣候變遷耐風標準需再檢討

颱風丹娜絲侵襲台灣中南部造成嚴重災情，尤其南部的太陽能光電廠損失慘重，根據統計目前總計14.5萬片、共2800公噸的太陽...

嘉義滯洪池廢棄光電設備堆成山 只靠大貨車清運效率慢

嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池的水面型光電案場受颱風橫掃，超過5萬片光電板破裂毀損，全都堆疊擠壓在一起，風災至今第10天，滯洪池...

彰化開放申請丹娜絲風災泡水車慰助金 去年發出8百多萬補助

丹娜絲颱風日前為彰化帶來豪大成災，多處淹水嚴重，不少車輛泡水災損嚴重。彰化縣政府今宣布啟動泡水車輛現金慰助措施，設籍彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。