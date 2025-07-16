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窮得只剩命…農業低利貸款看得到用不到 農民稱沒抵押物被拒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
颱風後政府祭出農業低利貸款，但沒有抵押物農會根本不敢借，嘉義縣青農總會長張翠玲怒批所有財產都已抵押，難道要拿人做擔保品嗎。記者黃于凡／攝影
颱風後政府祭出農業低利貸款，但沒有抵押物農會根本不敢借，嘉義縣青農總會長張翠玲怒批所有財產都已抵押，難道要拿人做擔保品嗎。記者黃于凡／攝影

颱風後政府祭出農業低利貸款，喊話從優從寬認定，但沒抵押物，農會根本不敢借，立法院經濟委員會今考察討論天災補助，青農群起激憤，「返鄉務農連地都是租的，要拿什麼做擔保！」縣長翁章梁說，希望讓農民有穩定從農的力量，不要一個風災後大家都跑光了。

「不然我要拿什麼做擔保，拿人出來做擔保嗎？」嘉義縣青年總會長張翠玲當場怒吼，農民所有財產都已拿去抵押，上次天災貸款還沒還完，現在又遇到天災，低利貸款看得到貸不到，就算送農信保去農會，也被駁回稱沒有抵押品不給過，沒有錢要怎麼重建。

朴子市農會總幹事田志強說，擔保品不足可申請農信保，但農會借貸須評估還款能力，農民原本貸款還沒還完，又遇天災要再貸，評估還不起就不可能再借給他，金檢局查核時，發現沒有擔保品及穩定收入會有問題，「叫金管會不要來查，我就借他。」

也有返鄉青農說，原先就是用農信保貸款，額度早就已經沒了，上一次貸款都還沒還完，現在遇到天災急需用錢，但耕作的農地是向地主承租的，也沒有其他財產能拿出來做擔保，不知道要怎麼辦，繼續背負債已經很可憐了，連貸款都受阻，已經有點想回去上班了。

縣長翁章梁說，農信保的意義是怕農民還不起錢，而給農會的保障，但現在很多農會都不敢受理農信保案件，這中間好像有點障礙，好不容易吸引很多青年返鄉務農，希望讓青壯農有穩定從農的力量，不要一個颱風過後，很多青壯年又離開農業。

農業金融署官員表示，農信保基本上貸款額度為6至8成，但有給予青農優惠成數，假設貸款100萬元，將核定青農95萬元，萬一農民真的還不起時，農信保就會把保證金還給農會，農會應該不會有不受理的問題，有個案需求會再請農會及農業金庫協助。

嘉義農民受颱風災害慘重，因沒有抵押物無法向農會申請低利貸款，縣長翁章梁（中）呼籲應給青壯農穩定從農的力量。記者黃于凡／攝影
嘉義農民受颱風災害慘重，因沒有抵押物無法向農會申請低利貸款，縣長翁章梁（中）呼籲應給青壯農穩定從農的力量。記者黃于凡／攝影
農民沒有抵押品沒辦法申請低利貸款，朴子市農會總幹事田志強反映農會無奈，評估農民無還款能力，若金管會不查就敢借。記者黃于凡／攝影
農民沒有抵押品沒辦法申請低利貸款，朴子市農會總幹事田志強反映農會無奈，評估農民無還款能力，若金管會不查就敢借。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風

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