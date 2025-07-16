嘉義滯洪池廢棄光電設備堆成山 只靠大貨車清運效率慢

嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池的水面型光電案場受颱風橫掃，超過5萬片光電板破裂毀損，全都堆疊擠壓在一起，風災至今第10天，滯洪池上的光電板幾乎都沒清除，進入滯洪池的路不大，廠商採用多輛大貨車載運，還有大量損壞設施堆放在路旁，進度看似緩慢。

丹娜絲颱風造成嘉義縣6處滯洪池光電案場受損，水面型太陽能板被強風掀翻，板體互相擠壓、堆疊，水面上滿目瘡痍，另外還有部分結構沉入水中。布袋鎮復興里長蘇清鴻說，目前業者已開始清理，因為滯洪池只有排水功能，跟魚塭用水沒有關係，所以大家比較沒感覺。

現場工人說，他們已經連續清理4天了，因為進入滯洪池的道路很小條，重型車輛可能無法進出及迴轉，所以都只有使用大貨車載運，目前先把道路上的毀損設施載走，水面上的那些毀損光電板還沒處理，目前看起來還有很多要處理，這麼多不知道要清多久。

經發處表示，嘉義新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍等6處滯洪池大型光電案場受災，總裝置容量約9500萬瓦，初估有4成災損，其中最嚴重的布袋新塭案場初步估計約有5萬片光電板損壞，將先請業者移除散落道路的光電板及浮筒。