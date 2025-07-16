颱風丹娜絲及豪雨泡水汽機車 彰化最高慰助2萬

針對受颱風丹娜絲及豪雨影響的泡水車輛，彰化縣政府今天公布慰助計畫，汽車受損最高慰助新台幣2萬元，機車最高2000元，民眾即日起至8月29日可向公所申請。

彰化縣政府今天發布新聞稿，颱風丹娜絲過後受到低壓帶及西南風影響，產生對流強降雨，適逢大潮，導致縣內多處發生淹水災情；縣府為減輕泡水車輛財損負擔，特別訂定慰助計畫。

民政處表示，設籍彰化縣且領有汽（機）車行車執照的自然人或公司法人、團體，於颱風丹娜絲及0708豪大雨期間，因車輛泡水發生損失，並符合相關規定者可提出申請，每輛汽車最高慰助2萬元，機車最高2000元。

民政處說，須檢附申請書，含行車執照及身分證明文件正反面影本與申請人存摺影本，以及車輛泡水災損證明照片，並提供車輛泡水致重大損失的證明文件之一，例如車輛修理發票、收據或轉賣車輛契約書並載明泡水事實文件、監理站核發車輛泡水報廢證明文件等。

縣府表示，民眾可檢附相關文件向車輛所有人戶籍或設籍所在地的鄉鎮市公所申請，詳情可洽詢各鄉鎮市公所或縣府民政處專線（04）7531722、7531725。