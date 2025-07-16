台南災區無網路民眾苦不堪言 綠議員要求消保官介入
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，多數區域已於數日前恢復供電，但後壁、鹽水等地民眾仍反映通訊品質嚴重不良，議員籲三大電信公司盡速恢復基地台運作，倘今天網路收訊未恢復，呼籲消保官介入，協助消費者爭取權益。
台南市議員李宗翰、周嘉韋、謝舒凡今天要求中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等電信業者盡速恢復基地台運作，並完成線路與斷桿清除作業。
李宗翰指出，風災造成溪北多處基地台停擺，導致後壁新嘉里、竹新里及鹽水坔頭港等地至今通訊極度不穩，民眾反映每日都有收訊困難或完全無法通話上網。他批評三大電信公司復原進度緩慢，至今未見積極重建基地台或清除受損設施。
周嘉韋補充，根據國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布資料，三大電信業者原則上應於今天完成災區通訊設施修復。他強調，距離時限已不足24小時，若屆時仍未復原，市府消保官有責任主動出面，捍衛消費者基本權益。
謝舒凡則提醒，目前溪北學甲、北門一帶雖逐步恢復供電，但部分路段仍可見電桿傾倒、電纜裸露等狀況，據了解多為電信業者設備，非屬台電管轄。她呼籲業者正視災後設施安全問題，盡速完成修繕清理，以免影響民眾通行與後續災後復原工程。
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