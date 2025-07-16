內政部長稱災後復原快 台南藍營嘆「颱風造成苦人多」

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團發言人蔡育輝（右二）表示丹娜絲颱風掏空屋頂或吹毀嚴重，請企業及各界善心人士捐款。圖／蔡育輝提供
台南市議會國民黨團發言人蔡育輝（右二）表示丹娜絲颱風掏空屋頂或吹毀嚴重，請企業及各界善心人士捐款。圖／蔡育輝提供

丹娜絲颱風重創雲嘉南，內政部調派正服替代役警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳赴雲林慰問時表示，此次災損雖重，傷亡人數降至最低，顯示民眾防災意識提升，整體防災系統運作迅速，未來將持續強化量能。

對此，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，因颱風是午夜侵台又是從台灣海峽進入，時間短，幾乎造成「家家受損」，復原速度因家家破損、偏逢連夜雨、停電、缺水、浪板、吊車、帆布、太空包、鐵條及缺工條件下，速度可能要等半年以後、「那有非常快、是非常非常慢」，因有錢買不到貨料、工人也缺，受災戶心急如焚。

蔡育輝強調，替代役也是服兵役、也是軍人，百姓有災害，國軍理當幫忙，軍敬民、民才會愛軍。沒有一條法律規定國軍不能進入民宅，既是國防部行政指示，可以請進入民宅國軍錄影即可，解決爭議，否則人口老化地區，不是沒年輕人，就是年輕人離鄉工作定居他縣市不在，如何幫忙年長者災害整理家園？

蔡育輝說，現在憂心下個颱風又侵台，台南、嘉義、雲林、南投等縣市災民定活在「雨中無安全住所」生活中，令人感嘆「颱風造成苦人多」。

蔡育輝今天也偕同市議員尤榮智女兒尤淨寬及後壁區農會總幹事林怡歆召開記者會，懇請善心企業家、善心人士慷慨解囊，許多老弱災民住家被超級強風掏空屋頂或吹毀，除迫切需要的除了捐款，更需要處理石棉瓦碎片的太空包，以及幫屋頂遮風雨的帆布，更歡迎熱血志工及行善團進駐，協助台南受災戶災民共度難關。

丹娜絲颱風

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