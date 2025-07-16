丹娜絲颱風侵襲 嘉義蘭潭環潭公路已搶通

受到丹娜絲颱風帶來的強風與暴雨影響，蘭潭周邊竹、喬木倒伏嚴重，蘭潭環潭道路與後山步道自7月6日起已經全面封閉進行搶災，經增派人員與機具進場後，蘭潭環潭公路已於7月13日緊急搶通，恢復人車通行。蘭潭後山步道現在仍全面封閉，進行災後清理、路障排除及復原，現仍為高度危險區域，禁止民眾進入，為避免民眾擅闖發生危險，蘭潭後山步道周邊7處主要入口已公告封閉禁止通行，請民眾為了自身生命安全，切勿闖入。

嘉義市府觀光新聞處表示，蘭潭後山步道封閉位置包含：將於嘉義大學校區北側入口、筍寮步道入口、支線步道入口、二漢坡入口、好漢坡入口、鎮德宮入口及後花園入口等七處出入口，並呼籲民眾前往蘭潭時，請勿進入封閉區域，請民眾多加配合體諒，市府將積極趕工，早日恢復開放。

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