快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

丹娜絲風臺南災搶修 南市府：本週可望全面復電

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

丹娜絲颱風侵襲期間台南曾一度有逾30萬戶停電，經台南市政府工務局配合台電團隊連日搶修，預計本週可全面復電。台南市長黃偉哲於15日市政會議做出指示，請工務局接續修復損壞的路燈與道路，同時加速廣告招牌等掉落物的清除，並要求業者進行加固。另外，請相關局處盡全力協助居民，特別是目前尚有人居住的4千多家戶屋頂，儘速先鋪蓋好帆布。

黃偉哲市長表示，這次颱風造成台南市12個區大規模停電，經台電緊急調集全國各地之工班人力投入搶修，目前已陸續復電。台南目前主要幹道均已暢通，但請工務局加速對沿海、山區等社區道路的清運與修復，儘快讓地方交通恢復正常。也請工務局與區公所密切合作，確認道路箱涵與側溝堵塞是否已清除，避免下次豪雨造成積水。此外，包括公園與特色遊戲場，亦要逐步清理。

工務局表示，倒塌路樹及掉落廣告招牌清理情形。截至目前統計，全市路樹倒塌有23,537件，有19,900件已處理、3,637件處理中；廣告招牌掉落與欲墜案件有215件，已處理212件、3件處理中。至於道路通行方面，溪北、溪南主要市區道路已全部清理完畢，可正常通行，尚餘零星道路預計本週可完成障礙物夾除清運；家戶屋頂受損部分，依民政局統計，目前有4,487間已完成鋪設帆布，有人居住但尚未鋪設的尚有4,890間。

工務局補充，橋樑道路封閉情況，目前尚有5區9座橋梁預警性封橋，包括永康區1座（鹽水溪過水便橋），新營區2座（土庫過水便橋、南興過水便橋），白河區3座（馬稠後里-慈明橋、頭前溪橋南86路段、六溪里-南97線旁過水路橋），學甲區1座（浮水橋），歸仁區2座（中路橋、石安橋）。道路封閉部分，目前有白河區南97線9k+100便道為封閉狀態。

聚傳媒

丹娜絲颱風

延伸閱讀

麻豆文旦落果堆成山現場飄刺鼻「酸味」 麻豆農會清運不間斷

教防災的黑熊學院跑去哪？馬文君諷：災區泥巴太髒不來

丹娜絲受災戶必看！30萬元內損失免勘查、可線上申請

30年以上老屋逾500萬戶 王鴻薇憂戰爭韌性不足

相關新聞

台南災後重建第10天 身為國軍的在地子弟協助重建家園

丹娜絲颱風重創台南，災後重建今天邁入第10天，台南市府統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有611...

內政部長稱災後復原快 台南藍營嘆「颱風造成苦人多」

丹娜絲颱風重創雲嘉南，內政部調派正服替代役警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳赴雲林慰問時表示，此次災損雖重，傷亡人數降至...

台南災區無網路民眾苦不堪言 綠議員要求消保官介入

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，多數區域已於數日前恢復供電，但後壁、鹽水等地民眾仍反映通訊品質嚴重不良，議員籲三大電信公司盡...

丹娜絲風臺南災搶修 南市府：本週可望全面復電

丹娜絲颱風侵襲期間台南曾一度有逾30萬戶停電，經台南市政府工務局配合台電團隊連日搶修，預計本週可全面復電。台南市長黃偉哲於15日市政會議做出指示，請工務局接續修復損壞的路燈與道路，同時加速廣告招牌等掉

丹娜絲颱風侵襲 嘉義蘭潭環潭公路已搶通

受到丹娜絲颱風帶來的強風與暴雨影響，蘭潭周邊竹、喬木倒伏嚴重，蘭潭環潭道路與後山步道自7月6日起已經全面封閉進行搶災，經增派人員與機具進場後，蘭潭環潭公路已於7月13日緊急搶通，恢復人車通行。蘭潭後山

災後第9天 台南仍有6千戶屋頂待蓋帆布

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院長卓榮泰昨勘災時宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元；但台南6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。