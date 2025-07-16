丹娜絲風臺南災搶修 南市府：本週可望全面復電

丹娜絲颱風侵襲期間台南曾一度有逾30萬戶停電，經台南市政府工務局配合台電團隊連日搶修，預計本週可全面復電。台南市長黃偉哲於15日市政會議做出指示，請工務局接續修復損壞的路燈與道路，同時加速廣告招牌等掉落物的清除，並要求業者進行加固。另外，請相關局處盡全力協助居民，特別是目前尚有人居住的4千多家戶屋頂，儘速先鋪蓋好帆布。

黃偉哲市長表示，這次颱風造成台南市12個區大規模停電，經台電緊急調集全國各地之工班人力投入搶修，目前已陸續復電。台南目前主要幹道均已暢通，但請工務局加速對沿海、山區等社區道路的清運與修復，儘快讓地方交通恢復正常。也請工務局與區公所密切合作，確認道路箱涵與側溝堵塞是否已清除，避免下次豪雨造成積水。此外，包括公園與特色遊戲場，亦要逐步清理。

工務局表示，倒塌路樹及掉落廣告招牌清理情形。截至目前統計，全市路樹倒塌有23,537件，有19,900件已處理、3,637件處理中；廣告招牌掉落與欲墜案件有215件，已處理212件、3件處理中。至於道路通行方面，溪北、溪南主要市區道路已全部清理完畢，可正常通行，尚餘零星道路預計本週可完成障礙物夾除清運；家戶屋頂受損部分，依民政局統計，目前有4,487間已完成鋪設帆布，有人居住但尚未鋪設的尚有4,890間。

工務局補充，橋樑道路封閉情況，目前尚有5區9座橋梁預警性封橋，包括永康區1座（鹽水溪過水便橋），新營區2座（土庫過水便橋、南興過水便橋），白河區3座（馬稠後里-慈明橋、頭前溪橋南86路段、六溪里-南97線旁過水路橋），學甲區1座（浮水橋），歸仁區2座（中路橋、石安橋）。道路封閉部分，目前有白河區南97線9k+100便道為封閉狀態。

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