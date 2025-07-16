快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南災後重建第10天 身為國軍的在地子弟協助重建家園

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供

丹娜絲颱風重創台南，災後重建今天邁入第10天，台南市府統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有6110間待處理；陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。

陸軍八軍團指出，來自陸軍砲兵訓練指揮部的上士許淂荃，身為台南在地子弟，自告奮勇參與救災，帶領排組官兵連日深入學甲區各處災點，實際協助民眾恢復家園。

第四作戰區與地方政府及民間單位協力救災，加速鄉親恢復生活機能，展現軍民一體、共度難關的韌性；其中連續第10天參與救災的許淂荃，從最初清理倒塌樹木與鐵皮開始，協助恢復道路通行，再接續協助當地國中小清除傾倒的大型樹木，深入災區協助搬運瓦礫雜物。

許淂荃表示，帶領著官兵一起清理家園，當看到道路、公園漸漸變得整齊乾淨，聽到鄉親們一句「辛苦了」，連日來大家救災的辛苦全都值得了；這也是軍愛民、民敬軍的最佳表現，今天他也持續協助護理之家搬運傾倒樹木與障礙物。

八軍團說明，第四作戰區在強化戰備訓練效能，亦不忘與台南鄉親站在一起，持續檢討可用兵力與機具，妥善調度支援各項防、救災工作，展現軍民合作韌性，齊心守護家園，期使鄉親早日恢復正常生活。

陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
官兵持續不懈的投入救災，感動地方居民自發送來飲料，充分展現軍民同心、共度難關的溫馨情誼。圖／八軍團提供
官兵持續不懈的投入救災，感動地方居民自發送來飲料，充分展現軍民同心、共度難關的溫馨情誼。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供
陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。圖／八軍團提供

丹娜絲颱風

延伸閱讀

跨區救災直擊災情震撼 台南里長：從沒見過災情這麼慘

美國防部撤回2000名洛杉磯國民兵 部署兵力減半

三元能源火警救災今遇防空演習 唯恐鋰電池再燃…消防持續灌水中

唐獎陳振川致力災後重建 獲選羅馬俱樂部會員

相關新聞

台南災後重建第10天 身為國軍的在地子弟協助重建家園

丹娜絲颱風重創台南，災後重建今天邁入第10天，台南市府統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有611...

內政部長稱災後復原快 台南藍營嘆「颱風造成苦人多」

丹娜絲颱風重創雲嘉南，內政部調派正服替代役警大畢業生支援災後清理，部長劉世芳赴雲林慰問時表示，此次災損雖重，傷亡人數降至...

台南災區無網路民眾苦不堪言 綠議員要求消保官介入

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，多數區域已於數日前恢復供電，但後壁、鹽水等地民眾仍反映通訊品質嚴重不良，議員籲三大電信公司盡...

丹娜絲風臺南災搶修 南市府：本週可望全面復電

丹娜絲颱風侵襲期間台南曾一度有逾30萬戶停電，經台南市政府工務局配合台電團隊連日搶修，預計本週可全面復電。台南市長黃偉哲於15日市政會議做出指示，請工務局接續修復損壞的路燈與道路，同時加速廣告招牌等掉

丹娜絲颱風侵襲 嘉義蘭潭環潭公路已搶通

受到丹娜絲颱風帶來的強風與暴雨影響，蘭潭周邊竹、喬木倒伏嚴重，蘭潭環潭道路與後山步道自7月6日起已經全面封閉進行搶災，經增派人員與機具進場後，蘭潭環潭公路已於7月13日緊急搶通，恢復人車通行。蘭潭後山

災後第9天 台南仍有6千戶屋頂待蓋帆布

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院長卓榮泰昨勘災時宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元；但台南6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。