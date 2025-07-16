台南災後重建第10天 身為國軍的在地子弟協助重建家園

丹娜絲颱風重創台南，災後重建今天邁入第10天，台南市府統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有6110間待處理；陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南災後復原，針對鹽水區等15個行政區域投入可用兵力協助清理。

陸軍八軍團指出，來自陸軍砲兵訓練指揮部的上士許淂荃，身為台南在地子弟，自告奮勇參與救災，帶領排組官兵連日深入學甲區各處災點，實際協助民眾恢復家園。

第四作戰區與地方政府及民間單位協力救災，加速鄉親恢復生活機能，展現軍民一體、共度難關的韌性；其中連續第10天參與救災的許淂荃，從最初清理倒塌樹木與鐵皮開始，協助恢復道路通行，再接續協助當地國中小清除傾倒的大型樹木，深入災區協助搬運瓦礫雜物。

許淂荃表示，帶領著官兵一起清理家園，當看到道路、公園漸漸變得整齊乾淨，聽到鄉親們一句「辛苦了」，連日來大家救災的辛苦全都值得了；這也是軍愛民、民敬軍的最佳表現，今天他也持續協助護理之家搬運傾倒樹木與障礙物。