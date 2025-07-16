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災後第9天 台南仍有6千戶屋頂待蓋帆布

聯合報／ 記者萬于甄黃于凡／連線報導
台南柳營近8旬婦人住家的廚房鐵皮屋頂被吹走，雨水不斷滲入，昨終於覆蓋帆布。記者萬于甄／攝影
台南柳營近8旬婦人住家的廚房鐵皮屋頂被吹走，雨水不斷滲入，昨終於覆蓋帆布。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風吹翻台南、嘉義大量房屋屋頂，行政院長卓榮泰昨勘災時宣布發放「復原慰助金」，依屋損面積最高給予10萬元；但台南6千多戶屋頂受損還無初步防護，有近8旬婦人住家昨天總算蓋了帆布，得知本周恐又有颱風，相當憂心。

災後重建昨邁入第9天，台南市府統計，全市屋頂受損共1萬597間，4487間已鋪設帆布，尚有6110間待處理，市府表示，其中有人居住的4890間會優先處理。

柳營年近80歲的老婦人說，颱風把住家廚房的鐵皮屋頂整個吹走，雨水不斷滲入，一度水淹到小腿肚，「整整舀水舀了3天3夜」，屋內床墊、家具早已損壞，電力雖恢復，屋內還是有些積水，「滿屋子的蚊子，根本無法睡覺」。

老婦人說，一直想找人幫屋頂蓋帆布，但都找不到工人，昨天總算有消防、義消來幫忙，但周末可能又有颱風，一想到就怕。消防局第五救災救護大隊昨有輪休的消防人員、義消志願投入支援，60多人分別到鹽水、柳營及新營協助受災戶蓋帆布。

卓榮泰昨到台南將軍區視察颱風災損，致謝台電人員連日搶修，允諾台電危險津貼「完全到位」，且政院公共工程委員會開會決定補助房屋損害「復原慰助金」，面積20平方公尺到100平方公尺、約7坪到33坪，提供5萬元，超過100平方公尺則10萬元，先不分房子是合法或不合法都補助，「讓大家先度過困難生活」。

內政部長劉世芳昨到嘉義縣慰勞替代役男，縣長翁章梁爭取放寬補助屋損範圍。新港鄉宮前村長邱聰益說，村民憂心鐵皮加蓋屬違建，恐無法申請補助，也怕申請後反而收到罰單；內政部表示，不合法建物都會協助，不會有罰單，民眾可安心申請。

中央派1350名替代役男協助災後復原，卓榮泰說，賴總統一再指示，救災現場遇到國軍弟兄，都要代表賴總統向國軍弟兄致謝，替代役青年朋友「在這種時候、這個年紀，投入這樣的工作，讓人覺得不捨」，相信會在一生中留下一段記憶。

丹娜絲颱風

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