嘉南13萬片光電板受災 要1.5個月清除

丹娜絲颱風侵襲台灣中南部，大量光電板不敵強風豪雨被掀翻、破裂，環境部長彭啓明昨說，嘉義、台南因這次颱風損毀的太陽光電板約13多萬片、2千多公噸，預計一個半月內才能清除完畢。具體處理細節今天立法院的專題報告中詳細說明。

旭東環保科技公司在屏東佳冬設置的太陽光電系統浮台不敵颱風，遭吹倒四散，大量黑色結構體遍布岸際，甚至被遠吹到高雄。國民黨團先前在立法院會提案，建請相關決策官員移送監察院接受調查，並邀請行政院長卓榮泰專案報告。立法院會昨將此案逕付二讀，將交由國民黨團負責召集協商。

在颱風登陸的嘉義縣，就有新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼、貴舍6處滯洪池大型光電案場受災，總裝置容量約9500萬瓦，初估4成災損，最嚴重的新塭案場初估約5萬片光電板損壞，災後緊急動員60人清理，先移除散落道路的光電板及浮筒。

只是業者將光電板打撈上岸，卻無處暫置。嘉義縣經發處說，新塭案場業者反映無腹地可暫放破損的光電板，也無處整理待回收的光電板，經討論，已選定布袋水產加值園區1處公有地供業者暫放，將與業者進一步洽談承租事宜。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，水面型光電板大規模毀損，顯示這種裝置面對強風無法招架，憂心破損材料與固定構件是否會釋出危害生態的物質，恐汙染水體生態，呼籲政府及業者盡速清除殘骸，避免汙染擴大。

嘉義縣環保局長張輝川說，光電板破裂不會釋出有毒物質，也無環境汙染問題，但可能會被割傷。經濟部能源署統計，光電設施災損僅占全國設置量0.4%。

彭啓明說，嘉義、台南這次因颱風損毀的太陽光電板約13多萬片、2000多公噸，由於光電板屬於一般事業廢棄物，不是有害廢棄物，依規定不可以堆在路邊，須集中處理，目前去化量並沒有問題，也有進行太陽光電是否有害的現勘。

彭啟明表示，太陽能模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，預估約1個半月會完成全部光電板的分解、拆除、處理與回收。