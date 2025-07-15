李鴻源質疑颱風應變 內政部：防災體系未崩壞盼支持

前內政部長李鴻源質疑政府對颱風丹娜絲應變不足。內政部說，國家災防體系經多年努力持續進步，沒有崩壞，李鴻源擔任內政部長時也沒有遇過這種強風案例，期盼災防體系獲得更多資源挹注，希望李鴻源與歷任內政部長支持此方向。

颱風丹娜絲重創南台灣，李鴻源在網路節目質疑「勘災淪為儀式，水利與專業官員全失蹤」、「水門失守、排水系統未運作」、「完全看不到任何預警、決策、現場回應的科學依據與體系支持」。

內政部今天透過新聞稿表示，內政部防災救災體系制度及措施仰賴長年累積，李鴻源任內的公務員目前也仍有許多人在部內服務；這15年來台灣災防體系面對災難的資訊傳遞更快速、完整，當前中央災害應變中心與各縣市政府建立連線管道，也每天統整防災人物力需求，並預判動員資源。

內政部指出，各級政府與民間團隊建立起更緊密與有效率的合作，並更細緻掌握災害。以颱風丹娜絲為例，7月6日中央災害應變中心就與6個地方政府災害應變中心連線，確認需求；7月8日颱風出海卻持續造成大量降雨，中央與地方盤點確認支援的機具與人力，這都是公務員戮力合作、經年累月建立的成果。

內政部說，颱風丹娜絲是百年來首次在嘉義登陸的颱風，李鴻源在任時也沒有遭遇此強風案例。全球氣候愈發極端，破紀錄強風豪雨將超乎各地區面對強風的應變經驗，政府將強化訓練來因應；但近20年來，台灣社會因風災、水災災損仍被有效控制，顯示政府透過各項計畫投入治水，已經看見成效。

內政部表示，這次颱風，內政部第一時間就會同各部會支援地方搶災，截至7月14日投入救災人力已超過6911人次，並調派工程機具進駐災區。行政院也同步啟動災後復建機制，請地方政府提報災後搶修及復建經費，中央將加速審認與會勘，協助民眾早日重建家園。

內政部指出，為因應氣候變遷造成自然災害，及地緣政治風險，期盼災防體系能持續獲得更多資源挹注，以全方位打造防災韌性，希望李鴻源與歷任內政部長可以支持這樣的方向，也能協助說服在野黨支持相關預算。