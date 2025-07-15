第6波農業天然災害救助 雲林全縣洋香瓜、鳳梨納救助品項

丹娜絲風災及0708豪雨導致嚴重農業災損，農業部今再度召開專家會議，公告第6波災損嚴重的區域及品項，涵蓋縣市包括南投縣及雲林縣，其中雲林全縣洋香瓜及鳳梨納救助品項。

農業部表示，除陸續主動公告天災救助地區與品項、縮短勘災流程外，也加速辦理各項協助措施，包括低利貸款免息半年；主動延長救助申請期限；針對溫網室、畜禽舍、增氧機等設施設備提供專案重建補助；將從事一級生產的受災農企業列為補助對象；針對魚塭發電機租金、運費、油料等進行專案補助；啟動災害穀專案收購及提高公糧倉庫補助等，後續也將持續滾動調整，協助農漁民儘速復耕復建。

依據統計，截至今天傍晚17時止，丹娜絲颱風及0708豪雨造成全國農業損失已達新台幣27億7102萬元，農業部於今日公告第6波救助地區與品項，包含南投縣竹山鎮的木瓜、冬瓜、仙草、非屬森林副產物之竹筍、菇舍（傳統式）。