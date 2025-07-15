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遠傳全力投入災區搶修 動員上千人次、修復率近95%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
受到中颱丹娜絲強烈襲擊，台南與嘉義地區嚴重淹水、道路中斷並大規模停電，造成居民通訊受阻、生活受困。遠傳指出，第一時間啟動人力及物資跨區調度，動員數百名網路維運工程人員、投入超過1,500人次全力搶修。本報系資料庫
受到中颱丹娜絲強烈襲擊，台南與嘉義地區嚴重淹水、道路中斷並大規模停電，造成居民通訊受阻、生活受困。遠傳指出，第一時間啟動人力及物資跨區調度，動員數百名網路維運工程人員、投入超過1,500人次全力搶修。本報系資料庫

受到中颱丹娜絲強烈襲擊，台南嘉義地區嚴重淹水、道路中斷並大規模停電，造成居民通訊受阻、生活受困。遠傳（4904）指出，第一時間啟動人力及物資跨區調度，動員數百名網路維運工程人員、投入超過1,500人次全力搶修，並出動14輛行動通訊車、其中包含10輛搭載衛星傳輸的「衛星行動車」部署在嘉南地區，隨時機動調度支援災區通訊，保障民眾行動通訊需求。

遠傳強調，目前整體修復率已近95%，將盡力在最短時間內恢復災區的完整通訊服務。

風災橫掃台南、嘉義、雲林、南投等地區，包括電桿、光纜等基礎設施受損而影響通訊，部分地區受到地形或連日雨勢影響，搶修工程尤為艱鉅，遠傳表示，遠傳前線工程團隊不畏風雨戮力投入下，已陸續恢復網路通訊。包括嘉義布袋、東石、義竹以及台南將軍、佳里、學甲、東山等鄉鎮，風災後半數基地台受到毀損，搶修至14日基地台已恢復95%通訊。

為加速災後重建及復原，遠傳表示，協調調度全台包括可攜式發電機、臨時基地台等設備，全力投入搶修作業。面對氣候變遷與極端氣候帶來的挑戰，遠傳也將持續強化韌性基礎建設及防災能力，更快速應對大型災害等緊急事件，成為守護國家韌性的關鍵力量。

遠傳電信也於嘉義、台南多家門市設立「關懷服務站」，攜手在地力量提供即時協助，有需要的民眾皆可免費使用相關服務，包括手機充電、受損SIM卡免費更換及免費撥打緊急電話，各門市也貼心準備雨傘、雨衣、礦泉水與泡麵等生活物資發放，協助災民度過困難時期。遠傳直營門市朴子海通、新營中山、台南佳里等門市則開放行動電源借用，另針對設備損壞或手機泡水故障，也提供優惠換購或回收價，全力協助災區居民盡快恢復通訊、重建生活。同時，對於因受到風災影響因而無法使用行動服務的遠傳用戶，遠傳將依服務契約規定減免費用，並暫緩帳單催收至7月31日，用戶若有其他特殊需求請洽遠傳客服0800-058-885，或立即下載「遠傳心生活」APP使用文字客服聯繫。

遠傳 基礎建設 嘉義 台南 丹娜絲颱風

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