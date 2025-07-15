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嘉義新塭光電案場遭重創 縣府擬租地供暫置廢棄光電板

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有5萬塊光電板遭毀損，業者欲清除但找不到地方暫置，縣府擬出租公有地供暫置。聯合報系資料照
嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有5萬塊光電板遭毀損，業者欲清除但找不到地方暫置，縣府擬出租公有地供暫置。聯合報系資料照

颱風橫掃嘉義縣，沿海光電案場滿目瘡痍，6處滯洪池傳出災情，水面型光電板堆疊擠壓破裂，光是布袋新塭案場就損壞5萬片，業者將光電板打撈上岸，卻沒地方能整理、暫置，縣府經濟發展處擬出租布袋水產加值園區一處公有地供暫置，將與業者進一步洽談承租事誼。

經發處表示，嘉義新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍等6處滯洪池大型光電案場受災，總裝置容量約9500萬瓦，初估有4成災損，其中最嚴重的布袋新塭案場初步估計約有5萬片光電板損壞，災後緊急動員60人清理，先移除散落道路的光電板及浮筒。

經發處說，雖未規定清理期限，但縣府持續跟進各案場處理進度，布袋新塭案場清除光電板數量眾多，業者反映無腹地可暫放，也沒地方整理待回收的太陽光電板，經過與經發處討論，目前已選定布袋水產加值園區一處公有地供業者暫放，將與業者進一步洽談承租事誼。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，水面型光電板大規模毀損，顯示這種裝置面對強風無法招架，憂心破損材料與固定構件是否會釋出危害生態的物質，恐會汙染水體生態，呼籲政府及業者盡速清除善後，清除滯洪池內的光電殘骸，避免汙染繼續擴大。

環保局長張輝川說，光電板主要成分是玻璃，旁邊是橡膠，破裂不會釋出有毒物質，也沒有環境汙染問題，只是可能會被割傷。住家屋頂型太陽能板毀損，民眾打包後，環保局會協助清理；但像大型光電案場，業者要自行處理，聯絡合法處理業者，環保局不會協助清運。

台電公司表示，嘉義沿海部分場域受颱風影響較大，光電設施明顯受損，但經過合格回收與處置，不致造成環境污染，整體情況仍待後續完整統計。至於發電量方面，目前整體供電狀況穩定，請民眾放心，台電也將持續確保供電穩定與電力調度妥善。

經發處指出，為確保損壞光電板妥善處理，經濟部與環境部建立太陽光電板回收機制，依廢棄物清理法第28條規定，設置單位須負責處理災損太陽光電板，環境部已建置廢太陽光電板回收服務管理資訊系統，供設置者線上申報，核可後由環境部簽約合格清除處理機構處理。

嘉義縣布袋鎮新塭滯洪池有5萬塊光電板遭毀損，業者欲清除但找不到地方暫置，縣府擬出租公有地供暫置。聯合報系資料照
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