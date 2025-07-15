丹娜絲颱風重創中南部 台灣大出動數百名人力、修復九成障礙基站
丹娜絲颱風侵襲中南部，造成雲林、嘉義、台南等地嚴重災情，多處電力與通訊設施雙重中斷。台灣大（3045）指出，第一時間啟動緊急應變機制，動員北、中部工程團隊數百人，深入嘉義、台南、雲林災區，展開跨區搶修且建置臨時基地台，提供緊急通訊服務；並在國家通訊傳播委員會（NCC）和數位發展部等主管機關協助下，出動10部搭載衛星通訊設備的「OneWeb衛星行動車」，提供嘉南沿海災區臨時網路涵蓋與緊急通訊支援。
台灣大表示，截至目前為止，受丹娜絲颱風影響的行動通訊基站已有逾9成完成修復。但部分重災區，如台南學甲、七股、北門、將軍以及嘉義東石、布袋等地，因基礎設施損毀嚴重，修復難度較高，仍持續進行中。
為克服重災區電力與傳輸線路中斷的困境，台灣大哥大表示，國家通訊傳播委員會（NCC）與數位發展部等主管機關協助調派10部「OneWeb衛星行動車」 進駐嘉義與台南沿海災區。「OneWeb衛星行動車」 搭載衛星天線、基地台設備、基站天線及發電機等關鍵裝備，即使在完全斷電的情況下，仍能透過衛星連線提供緊急通訊與網路服務，確保災區民眾的基本聯繫不中斷。
台灣大也宣布，推出六大災後關懷措施，包括帳單減免、手機、配件、維修服務優惠、暫緩催收及換補卡、免費充電等措施，協助民眾恢復通訊與生活所需。
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