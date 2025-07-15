卓揆宣布受災每戶房屋損壞復原慰助金 最高10萬元

行政院長卓榮泰15日前往台南市將軍區視察風災災損時表示，他已拍板決定相關復原慰助金方案，只要房屋損壞，不論是屋頂及外牆，面積超過20至100平方公尺，每戶補助5萬元；超過100平方公尺，每戶補助10萬元，並一體適用全臺各縣市受災戶；另經濟部正擬定一項跨年度的大型系統性治水計畫，希望從源頭改善問題，達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標。

卓榮泰表示，賴清德總統7月11日前來臺南視察6個地區災損，但一天時間有限，無法視察全部災區，在得知他今日上、下午分別在高雄與臺中有相關行程後，特別交代他一定要前來臺南關心。卓院長感謝台電同仁日以繼夜協助恢復電力，台電公司董事長曾文生也保證同仁們的颱風搶修待遇絕對會完全到位，請台電同仁放心，繼續堅守崗位，目前臺南約700戶，以及嘉義若干住戶尚未復電，請台電繼續加油。同時，卓院長也感謝國軍在漢光演習之外，投入人力至救災行列，以及在場的年輕替代役青年朋友們，共同幫助國人共度難關。

針對房屋損壞補助部分，卓榮泰表示，7月10日行政院院會，他已請行政院公共工程委員會成立「丹娜絲颱風專案」，今早他也與工程會緊急開會，決定相關復原慰助金方案。卓院長指出，過去針對風災受災戶的救助專案，每戶發給新臺幣2萬元，但本次因丹娜絲颱風路徑詭異，且部分地區電力長時間中斷，關於受損房屋，不論是屋頂或外牆，受損面積20至100平方公尺，每戶補助5萬元；受損面積超過100平方公尺，每戶補助10萬元，其他縣市如有相同情況，也都適用同樣的補助標準。至於受損面積低於20平方公尺的民宅，臺南市政府將運用善款酌量予以補助；同時，院長也鼓勵企業及社會各界踴躍捐輸，協助受災戶度過難關。至於受損民宅所需的遮蔽帆布，目前已有立委發起募集活動，如仍有不足，中央災害應變中心將予以支援。

卓榮泰指出，過去8年800億治水工程與前瞻基礎建設治水計畫已展現初步成效，為從源頭改善問題，行政院已請經濟部擬定一項跨年度的大型系統性治水計畫，希望達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標。另針對立委郭國文建議興建海水閘門，以防七股地區海水倒灌一事，卓榮泰表示，請行政院龔明鑫秘書長協助統合，並請經濟部將今年能夠優先辦理項目先予以處理。

此外，針對養蚵蚵農登記部分，卓榮泰表示，截至目前為止，養殖畜牧業農損金額高達26.5億元，後續恐會持續增加，因此只要有合法養殖事實，都要從寬認定，並儘速到位。至於農損部分，農業部已公告嘉義縣（市）及臺南市的農產業，除稻米另有農業保險機制辦理之外，其他農產品全品項辦理農業天然災害現金救助申請，同時也會秉持「認定從優，補償從速，程序從簡」原則辦理。