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台南麻豆文旦落果慘重 青年署號召志工助果農清理果園
丹娜絲颱風重創南台灣農作物，其中台南麻豆的文旦果園受害尤為嚴重，落果遍地、果農欲哭無淚，粗估損失超過8成。面對突如其來的災情，教育部青年發展署今日啟動「風雨柚你青年相助」志工行動，號召近30位青年志工投入清除落果與果園環境整理，為災後復原盡一分心力。
這次颱風帶來強風豪雨，造成麻豆文旦大量落果、樹枝斷裂，若未及時清除，恐釀果園病蟲害、果實腐爛惡臭，影響後續農作與環境衛生，麻豆果農又以高齡者為主，清理工作人力極為短缺，青年志工的加入可謂及時雨。
青年署科長陳志豪表示，此次專案結合雲嘉南及高雄志工中心力量，由和春文教基金會承辦執行，號召近30位青年志工第一時間投入救援，青年志工穿上輕便雨衣，冒雨踏入泥濘果園，挽起袖子彎腰撿拾落果，這正是青年參與在地、實踐環境永續的最佳體現。
高雄高商陳思瑄、李虹樺看到志工招募立刻報名，兩人異口同聲說一整天又蹲又搬，非常能體會農民務農的辛勞，回家吃一口飯都會更珍惜。
育英護專志工賴嘉甄說，今天走進果園看到滿地文旦真的很心疼，雖然忙得汗流浹背，但看到農民伯伯露出笑容，一切辛苦都值得了。
台南果農「文洲伯」說看到這群年輕人來幫忙很感動，老人家哪有力氣這麼快清理落果，減輕很多負擔，也讓病蟲害不會擴散。
和春文教基金會主任呂綺修指出，志工不僅協助清除落果、樹枝與殘葉，還將整理後廢棄物運送至指定處理區域，確保果園能盡速恢復耕作條件，她認為青年參與災後環境重建不只是短期救援，已是地方韌性的重要一環。
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