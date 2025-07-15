林俊憲號召台南民代 募集600萬元捐風災專戶

颱風丹娜絲重創台南，民進黨立委林俊憲號召立委郭國文、賴惠員、林宜瑾與多名台南市議員，共同募集新台幣600萬元捐給風災專戶，盼有拋磚引玉效果，助災區民眾恢復正常生活。

林俊憲下午在台南市議會召開的說明記者會致詞表示，此次災情嚴重程度難以想像，綠營民代在第一時間就提供人力與物力支援，接下來即將面臨重建階段，更需要各界資源協助。

他說，今天早上已向行政院長卓榮泰反映，可望擬訂風災最高金額協助方案，但救災仍需公部門與民間力量一起協助，因此他與3名立委偕同台南市議會民進黨團募集600萬元賑災，希望達到拋磚引玉效果。

林俊憲強調，這次災情發生隔天，民進黨民代就開始投入救災，不僅協調糧食、帆布、照明燈等，更投入人力協助受損房屋調掛帆布，協調各單位資源投入災區，包括國軍、警大與警專畢業生、替代役等人員協助災區整建。

林俊憲說，日前在受災嚴重的七股西寮看到有人煮熱食給受災民眾，一問之下才知道是來自楠西地震災區，因為地震時接收到來自各界幫助，此次自願到風災災區幫忙。

郭國文指出，自己透過尋找企業幫忙，也媒合工程車協助災民清理家園，得到很好效果，接下來重建會是更艱困挑戰，希望透過民代力量，先募集600萬元協助災民，盼引起民間更多響應。

賴惠員說，她的選區這次可說是重災區中的重災區，很感謝林俊憲號召，也感謝提供物資或到災區協助的社會善心人士，各地農會、區公所也協助傳送物資，後續還需要很多資源，需要大家持續幫助。