影／屋頂飛了還領嘸慰助金 翁章梁向劉世芳請命未獲准

丹娜絲颱風侵襲台灣，釀中南部慘重災情，許多受災戶斷水斷電一周，內政部長劉世芳今到嘉義縣慰勞協助災後復原的替代役男，縣長翁章梁也到場慰勞替代役男，並當場向劉世芳請命，希望放寬房屋受損補助發放對象，但劉世芳未同意，強調須以縣府認定為準。

翁章梁爭取放寬房屋災害補助，他說，嘉義縣許多房屋因颱風受損，但有些房屋未達災損認定標準，希望在受災戶名單交上來後，不論災損程度認定有過或沒過，都可以核發補助金。劉世芳當場並未同意，她表示，須以縣府的認定為準，呈報內政部都會核准。

民眾抱怨，整片屋頂都被吹走，但房屋災害認定未達30%，無法申請補助金，颱風後連日大雨，家具、家電全都壞光，欲哭無淚。知情人士表示，即便放寬認定標準，也會卡在第一線人員的認定上，判斷未達標就未達標，縣府應先解決認定問題，而非放寬認定標準。

宮前村長邱聰益說，村莊有一些頂樓鐵皮加蓋被風吹壞，但村民憂心鐵皮加蓋是違建，恐怕無法申請補助，另也怕申請補助後反而收到罰單，不敢提出災害損失申請。內政部表示，受風災影響，不合法建物都會協助，而且不會有罰單，民眾可以安心申請。