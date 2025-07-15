丹娜絲颱風重創行動網路 中華電：出動2,613人次、已修復99.5%

丹娜絲颱風7月6日強襲南台灣，重創雲嘉南地區，導致多處通訊中斷，累計無法正常服務行動基地台逾千台，中華電（2412）表示，第一時間成立應變中心並派出搶修團隊，統計至7月14日為止，出動人力達2,613人次，調派移吊桿車、行動基地台、衛星設備及電桿2,000餘根、大量纜線及設備和資源進行搶修，截至15日上午8時，基地台僅剩6台尚未修復，包含市話、寬頻、行動基地台修復率達99.5%，

此外，中華電信指出，針對受災客戶也提供電信費減免，及針對搶修中尚難全面恢復的地區進行緩催停等關懷措施。

風災搶修及復原期間，中華電信表示，全面動員，力挺災區民眾度過難關，除每日調派超過16部以上高低軌衛星行動車機動馳援各鄉鎮，並優先提供嘉義、台南重點站台（人口密集、指揮中心等）信號涵蓋，另以臺南地區為例，在多個區域尚未恢復電力時，中華電信臺南營運處於7月9日及7月10日，主動開放部分電信機房，在機房安全無虞的前提下，提供民眾免費充電服務，並出動「行動胖卡車」深入社區巡迴支援，讓在地鄉親能夠就近獲得急需電力，減輕生活上的不便。

中華電信指出，自7月12日起，更進一步擴大支援範圍，開放臺南地區全數（36處）門市提供免費充電服務，並優先處理客戶障礙申報，以實際行動力展現中華電信與政府、全民共同攜手守護家園的希望與韌性。

中華電信指出，客戶因風災影響而無法正常使用之行動、市話、寬頻上網及MOD等服務，將依障礙修復情形及服務契約之規定減免費用，於次月帳單減收並依帳單周期出帳，暫緩帳單催收一個月，受災客戶如有服務需求，歡迎洽詢中華電信免費客戶服務電話：0800-080-123。