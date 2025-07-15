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丹娜絲颱風豪雨淹水 彰化泡水家具經認定免費清運

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市清潔隊今消毒三和里髒亂點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市清潔隊今消毒三和里髒亂點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市在丹娜絲颱風豪雨期間多處淹水，災後又連下3天雨，雨停後放晴市公所開始消毒環境，若消毒完再下雨，將再消毒，對於泡水家具免費清運截止日延至8月8日，給民眾充裕時間觀察曾泡水的家具損壞程度是否達到丟棄程度。

丹娜絲過後彰化大雷雨發生在本（7）月8日，員林市不但地勢低的地方淹水，以前不淹水的街區巷道也積水滿溢到屋內，市公所和員林市清潔隊依淹水範圍及民眾通報，預計一周消毒公共區域，視實際狀況彈性調整。

市公所和清潔隊今到三和里消毒市區髒亂點，市長賴致富說，昨消毒南平社區曾淹水區域，今下雨，需安排時間再清消一次，今消毒三和里髒亂點的土地屬國有，缺乏維護，市公所為全體市民健康和安全，今代為清消維管，希望權責單位能負起責任落實管理。

市民代表林玟佑表示，水災後很多市民反映環境衛生，她昨天告訴市公所，今清潔隊就來噴藥消毒，很有效率；市公所困擾的三和里髒亂點也令周邊居民憂慮，期待國有單位善盡職責管好這塊地。

民生里長蕭上筆覺得只有消毒車來清消還不夠，自掏腰包購買熱力煙霧機，這兩天忙著在里內消毒環境，煙霧機有重量，里民主動買防毒面具贈送，感謝里長認真。

員林市清潔隊受理「受災家具免費清運申請」，通報清潔隊經現場認定，預約擺放地點和清運時間，免收清運費用。員林市清潔隊長張道強另呼籲，雨後積水易成病媒蚊孳生源而爆發登革熱，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」四字訣，清潔環境從自家門口做起。

丹娜絲颱風

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