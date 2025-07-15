替代役男投入嘉市公園復建 內政部長劉世芳與市長黃敏惠慰勉感謝

丹娜絲颱風重創嘉義市，內政部昨日一連調派130名替代役，協助中正公園、嘉義公園及北香湖公園3處大量樹枝、落葉等清運去化。今天下午內政部長劉世芳、市長黃敏惠、立委王美惠到嘉義公園慰問役男，並高喊「嘉義加油！替代役戰力強！」期盼在中央與地方共同努力下，早日恢復市容與民眾日常生活。

劉世芳表示，卓院長宣布這次風災6坪到30坪補助5萬元、30坪以上補助10萬元，「從寬、從速」處理，這兩天就會對外公告；台南、嘉義縣市及雲林等災區會加快財損補助腳步。嘉義市公園有很多樹木倒塌，志工、替代役投入救災，下過雨再被太陽曝曬很容易引發登革熱，要將這些倒塌樹木集中消毒，避免登革熱產生；環境部、嘉義市府都會做相對應的宣導、消毒等工作，讓嘉義市趕快回復正常生活。

黃敏惠表示，面對百年一遇的天災，市府各單位啟動「搶通、去化、清理、復原」四大程序，於7月9日完成11條主要幹道與15個重點路段搶通，並於7月10日完成次要道路搶通。目前已進入綠帶與公園的去化階段，全市主要幹道傾倒樹木與斷落枝幹的去化率已達85%。

黃敏惠表示，許多公園綠地受損，尤其是面積廣達30公頃的百年嘉義公園以及民生公園等地，皆遭受重創。災後重建是一條漫長的路，初步評估，僅倒伏樹木的全面清理就需要至少2個月的時間，希望中央未來能在嘉義市災後重建、公園建設等計畫上給予更多資源與經費支持，協助嘉義市重建家園。

嘉義市是高齡化社會，城市裡的大小公園平常是長輩休閒運動場所，即使公園滿目瘡痍，仍有長輩家裡待不住到公園走走，昨天更發生老翁在蘭潭後山步道迷途，幸好及時獲救。市府表示，目前嘉義市38座公園步道皆已完成初步搶通，近期將持續進行剩餘區域之清理與整理，呼籲市民近期暫緩入園，以確保安全。

市府表示，明、後兩天替代役男會協助道路環境清理，預計進行環境清理的路段為大雅路一、二段以及林森東路。市府各局處與中央、各縣市政府調派人員攜手合作，進行公園樹枝清運及步道搶通。