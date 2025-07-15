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颱風丹娜絲重創台南農畜漁產 4區受損漁船筏申請救助期限延長

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
颱風丹娜絲重創台南農作物、畜產、漁產及相關設施，南市農業局初估損失金額統計逾13億，其中農損約7.3億，受損最嚴重以文旦、龍眼等為大宗。圖／本報資料照
颱風丹娜絲重創台南農作物、畜產、漁產及相關設施，南市農業局初估損失金額統計逾13億，其中農損約7.3億，受損最嚴重以文旦、龍眼等為大宗。圖／本報資料照

颱風丹娜絲重創台南，造成農作物、畜產、漁產及相關設施嚴重災損，南市農業局初估損失金額統計逾13億，農業局表示，未來農畜漁業補助額度是否會加碼，尚待中央決議後公告；七股、北門、將軍及安南區漁港內受損漁船筏，申請救助期限將延長至7月底。

農業局說明，此次農損金額統計達7億3175.5萬，受損最嚴重以龍眼、文旦、竹筍等為大宗，花卉產業也受到衝擊，火鶴花設施損毀比例達8成，其中5成屬嚴重毀損或倒塌情形，目前正值火鶴花開花期，花枝脆弱，植栽損壞率近9成；蘭花產業受損初步統計達3億，包括設施毀損及瓶苗受損，後續恐衝擊蝴蝶蘭產業內外銷情況。

農業局表示，7日已公告台南市農業天然災害救助包含農產品全品項（稻米除外），其中文旦柚、酪梨經查證具農業部今年4月18日農糧字第1141108673號公告的種植客觀證明文件，得免勘查。

另外，畜產災損部分，統計共有45萬640隻家禽死亡、161戶畜禽舍損壞，損失金額達2億7647.4萬，9日已公告丹娜絲颱風畜牧天然災害救助，包含畜牧類全品項；漁業災損面積達802.99公頃，包括虱目魚241.14公頃、牡蠣320公頃等，估計損失金額為1億1818萬。

農業局指出，漁船（筏）則損害共287艘，估計災損金額約8730萬，產業相關公共設施災損金額共1.13億，目前已公告七股、北門、將軍及安南區「在漁港區域漁船（筏）」現金救助，及漁塭養殖全品項現金救助及低利貸款。

農業局也說，考量受災地區仍有停電情形，且漁民正忙於災後復建工作等因素，農業部昨再次公告申請期限延長，北門、將軍及安南區在港漁船筏現金救助申請期限可延長至28日，七股區現金救助申請期限則延長至31日止。

考量受災地區仍有停電情形，漁民正忙於災後復建工作等因素，農業部再次公告北門、將軍及安南區在港漁船筏現金救助申請期限可延長至28日，七股區現金救助申請期限則延長至31日止。圖／南市農業局提供
考量受災地區仍有停電情形，漁民正忙於災後復建工作等因素，農業部再次公告北門、將軍及安南區在港漁船筏現金救助申請期限可延長至28日，七股區現金救助申請期限則延長至31日止。圖／南市農業局提供
農業部已公告台南七股、北門、將軍及安南區等漁港內受損漁船筏，申請救助期限可延長至7月底。圖／本報資料照
農業部已公告台南七股、北門、將軍及安南區等漁港內受損漁船筏，申請救助期限可延長至7月底。圖／本報資料照

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