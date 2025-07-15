丹娜絲受災戶慰助金最高領10萬 劉世芳：內政部報專案協助災區

丹娜絲颱風釀中南部嚴重災損，內政部長劉世芳今與行政院長卓榮泰前往台南勘災。劉世芳表示，為協助受災民眾儘速復原，內政部秉持「從寬、從速、從簡」原則，將專案報請行政院通過救助劃定為災區之受災戶，發給每戶最高10萬元之慰助金。

劉世芳表示，丹娜絲颱風造成台南及嘉義等地區災情慘重，17級強勁風勢造成許多住宅屋頂、牆面、門窗、水塔及水管等設備嚴重毀損；為協助受災民眾儘速復原，內政部秉持「從寬、從速、從簡」原則，將專案報請行政院通過救助劃定為災區之受災戶。

劉世芳指出，專案報請行政院核定後，公告為災區之受災戶，經地方政府勘查其住宅屋頂與外牆損壞情形，及確認是否有居住事實後，核發給每戶2.5萬至10萬元不等之慰助金，提供受災戶作為家園清理、雇工及修繕運用，以利盡早完成家園復原工作及恢復正常生活。

劉世芳表示，災後重建工作持續進行中，中央會攜手受災縣市加速辦理各項救助措施及重建復原工作，專案所需經費亦將儘快報請行政院同意，以利加快勘查及早日完成慰助金核發事宜。