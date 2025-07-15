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行政院長卓榮泰台南勘災 感謝國軍、替代役投入災後重建

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
行政院長卓榮泰今下午前往台南將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，並向支援復原重建工作的國軍及替代役致謝。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰今下午前往台南將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，並向支援復原重建工作的國軍及替代役致謝。記者萬于甄／攝影

行政院長卓榮泰今下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及多位立委陪同下，前往將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，並向支援復原重建工作的國軍及替代役致謝外，也承諾相關專案補助申請會以「認定從優、補償從速、程序從簡」，加速後續重建作業。

卓榮泰表示，國軍弟兄這幾天正在演習，但除了演習以外的人力均投入救災行列，「總統更一再指示他，每到一處救災現場遇到國軍弟兄，都要代表總統向國軍弟兄表達致謝」，也請國軍弟兄在執行時要注意自身安全。

此外，卓榮泰看到現場有許多年輕替代役青年協助，他特別致謝說，替代役青年朋友「在這種時候、這個年紀，投入這樣的工作，讓人覺得不捨！」，但相信會在一生中留下一段記憶，替代役們幫助了許多痛苦的國人，共度這個難關。

南市府過程中也說明目前災後復原現況，民政局表示，丹娜絲風災造成全市屋頂受損家戶共1萬597間，4487間已鋪設帆布完成，尚有6110間待處理，有人居住者4890間將優先處理。

另外，水利局則說，此次丹娜絲颱風路徑有別以往，造成台南沿海地區嚴重受損，後續相關防護主要核心為沙洲復育與排水治理計畫，分為短期的Nbs工法加固、中長期則已委託成大規劃研究，避免沿海地區未來因天然災害所導致的嚴重災情，也盼能獲得中央單位支持與協助。

水利局長邱忠川也說明，在排水系統整治部分，可分為七股區大寮排水防潮閘門及蓄洪池治理工程、西寮城內及大潭社區抽水設備及蒐集水路改善工程，以及大寮排水系統護岸治理工程3案，總經費需約5.7億，也盼中央能與地方協力，加速後續相關治理執行與治水推動。

黃偉哲表示，此次颱風造成南部地區嚴重災情，希望行政院能體恤受災嚴重的心聲，在修繕補助上予以協助，市府也將與中央緊密合作，藉由行政程序簡化與相關流程作業加速，協助所有受災地區民眾重建家園，早日重回正軌生活。

卓榮泰強調，此次風災造成許多民眾生活不便，行政院及地方政府會持續傾聽地方需求並協助解決，做到「電趕快來、水趕快清、路趕快通、屋趕快修」，讓民眾恢復正常生活。隨後，卓榮泰也前往視察附近漁船筏及房屋受損情況。

行政院長卓榮泰今下午前往台南將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，臨走前仍不斷向受災戶、漁民慰問致意。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰今下午前往台南將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，臨走前仍不斷向受災戶、漁民慰問致意。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（右3）今下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及多位立委陪同下，前往將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況。記者萬于甄／攝影
行政院長卓榮泰（右3）今下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及多位立委陪同下，前往將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風

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