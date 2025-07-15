台南視察災損 卓榮泰宣布颱風房屋損害最高補助10萬元

行政院長卓榮泰下午到台南將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心視察颱風災損，致詞宣布，對於房屋損害發「復原慰助金」，面積20平到100平方公尺給5萬元，超過100平方公尺10萬元，且不論房屋原是合法或非法，讓大家先度過困難生活。

卓榮泰說，上周賴清德總統有到台南勘災，時間有限，也沒辦法跑完全台南，自己遇見總統時，感受到他很擔心台南，所以昨告知上午要去高雄，總統便要求再來台南。

卓榮泰當場向台電人員致謝，說「不只我謝謝、總統謝謝、全國的人民謝謝」，而且沒有所謂危險津貼不到位的時候，「完全到位」，你們那麼辛苦，危險津貼只是彌補於萬一、一點點津貼，請轉告同仁堅守崗位。

卓榮泰表示，房屋屋頂都被掀了，受這麼大傷害，今上午有請行政院公共工程委員會開會決定，最新結論是，房屋損害的面積20平方公尺到100平方公尺，大約7坪到33坪，都補助5萬元「復原慰助金」，若超過100平方公尺，就補助10萬元；20平方公尺以下面積較小，市府擬用善款協助。

卓榮泰指出，不論房子是合法或不合法，這時候先不分，全部都補助，讓大家先度過困難生活，每個縣市都一樣標準補助5萬或10萬；農損天災救助部分，嘉義、台南都納入全品項，會認定從優、補償從速、程序從簡，會讓民眾做到最基本的生活改善。

立委郭國文、陳亭妃、賴惠員、王定宇今都陪同會勘，要求加強治水；卓榮泰說，行政院已請經濟部再訂定跨年度6年計畫大型的系統性治水，為解決過去8年800億元、前瞻基礎建設之後遺留下來的部分，另郭國文提及閘門等今年550億元系統性治水，應可以做，會要經濟部今年能做就做起來，「其實應該早點做，但預算拖好久才通過」。

卓榮泰也說，養殖、畜牧業、農損報給他數字已高達26.5億元，養蚵補助應不用繁文縟節這麼多，有養殖事實應能從寬認定，會盡快回覆。