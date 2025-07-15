快訊

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

月入6萬付不起18萬罰金？才和甜美女友交往 鄧佳華被爆入獄服刑6個月

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲重創中、南部 高鐵提供員工2天「清理假」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵公司15日公告，為體恤災區同仁早日重建家園，將給予受災同仁專案災損清理假，希望協助同仁儘速返鄉、清理家園。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影
台灣高鐵公司15日公告，為體恤災區同仁早日重建家園，將給予受災同仁專案災損清理假，希望協助同仁儘速返鄉、清理家園。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影

丹娜絲颱風重創台灣中、南部地區，造成重大災損，迄今仍有部分受災地區急待清理、恢復，需要更多人力投入重建、修繕。台灣高鐵公司（2633）15日公告，為體恤災區同仁早日重建家園，將給予受災同仁專案災損清理假，希望協助同仁儘速返鄉、清理家園。

台灣高鐵公司表示，凡高鐵員工及員工之配偶或父母，其居住地或戶籍地位於丹娜絲颱風受災地區(如南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等重大災損地區)，因風災致家園災損，有清理、修建等需求，均可以於今年7月18日前申請至多2日之有薪假，並自即日開放同仁申請。

台灣高鐵公司表示，丹娜絲颱風路徑變化遠超出原本預期，在嘉義登陸後更創下諸多百年一遇的災損紀錄，為積極關懷員工並善盡企業社會責任，特別以具體的措施，協助同仁暫時放下工作，全力投入家園重建。未來，台灣高鐵公司更將持續強化系統韌性及各項天災應變能力，並將因應日益加劇的極端氣候列入重要策略計劃，希望為旅客打造更加安心、安全的高鐵旅運服務。

丹娜絲颱風

延伸閱讀

國民黨團要求卓榮泰專案報告光電浮台 立法院逕付二讀

丹娜絲重創 彰化淹水受災戶仍自願南下嘉義賑災

慰勞搶修英雄！立委籲政院編列「專案獎金」 正職外包一體適用

丹娜絲重創台南...市府情勒每天65義消救災？ 消防局澄清：沒有強制

相關新聞

行政院長卓榮泰台南勘災 感謝國軍、替代役投入災後重建

行政院長卓榮泰今下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲及多位立委陪同下，前往將軍區勘災、聽取受災戶實際需求及災損情況，並向...

台南視察災損 卓榮泰宣布颱風房屋損害最高補助10萬元

行政院長卓榮泰下午到台南將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心視察颱風災損，致詞宣布，對於房屋損害發「復原慰助金」，面積20平到1...

高市海洋局聯合遠洋公會與漁會暖心捐贈臺南市物資

臺南市日前受丹娜絲颱風侵襲造成多處地區災情，臺南市政府感謝各界支援，協助受災民眾儘速復原。14日特別感謝高雄市政府海洋局石慶豐局長，攜同高雄三大遠洋公會（台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣

嘉義市啟動丹娜絲颱風災後救助 修繕最高補助10萬元

因應丹娜絲颱風重創嘉義市，造成多處住宅嚴重受損，嘉義市政府立即啟動多元災後救助措施，協助市民盡快恢復正常生活。其中，特別針對未設籍嘉義市但實際居住於市內，因颱風導致房屋嚴重毀損不堪居住者，提供每戶2萬

丹娜絲重創中、南部 高鐵提供員工2天「清理假」

丹娜絲颱風重創台灣中、南部地區，造成重大災損，迄今仍有部分受災地區急待清理、恢復，需要更多人力投入重建、修繕。台灣高鐵公...

丹娜絲颱風重創中南部 高鐵給「清理假」協助同仁返鄉清理家園

丹娜絲颱風重創台灣中、南部地區，造成重大災損，迄今仍有部分受災地區急待清理、恢復，需要更多人力投入重建、修繕。台灣高鐵今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。