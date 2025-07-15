丹娜絲重創中、南部 高鐵提供員工2天「清理假」

丹娜絲颱風重創台灣中、南部地區，造成重大災損，迄今仍有部分受災地區急待清理、恢復，需要更多人力投入重建、修繕。台灣高鐵公司（2633）15日公告，為體恤災區同仁早日重建家園，將給予受災同仁專案災損清理假，希望協助同仁儘速返鄉、清理家園。

台灣高鐵公司表示，凡高鐵員工及員工之配偶或父母，其居住地或戶籍地位於丹娜絲颱風受災地區(如南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等重大災損地區)，因風災致家園災損，有清理、修建等需求，均可以於今年7月18日前申請至多2日之有薪假，並自即日開放同仁申請。

台灣高鐵公司表示，丹娜絲颱風路徑變化遠超出原本預期，在嘉義登陸後更創下諸多百年一遇的災損紀錄，為積極關懷員工並善盡企業社會責任，特別以具體的措施，協助同仁暫時放下工作，全力投入家園重建。未來，台灣高鐵公司更將持續強化系統韌性及各項天災應變能力，並將因應日益加劇的極端氣候列入重要策略計劃，希望為旅客打造更加安心、安全的高鐵旅運服務。