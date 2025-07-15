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嘉義市啟動丹娜絲颱風災後救助 修繕最高補助10萬元

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

因應丹娜絲颱風重創嘉義市，造成多處住宅嚴重受損，嘉義市政府立即啟動多元災後救助措施，協助市民盡快恢復正常生活。其中，特別針對未設籍嘉義市但實際居住於市內，因颱風導致房屋嚴重毀損不堪居住者，提供每戶2萬元的「安遷慰問金」。

嘉義市長黃敏惠表示，面對突如其來的災害，嘉義人從不輕言放棄。正如KANO精神所傳遞的——『永不放棄』，我們也將秉持這份勇氣與毅力，陪伴市民走過最艱難的時刻。市府團隊與市民站在同一陣線，結合公私部門的力量，全力推動災後復原與重建，讓家園再次洋溢溫暖與希望。

嘉義市政府表示，此次災後救助措施多元，除提供安遷慰問金外，亦同步啟動多項補助方案，包括：針對因災重傷或急救住院、自付醫療費用達10萬元者，每人補助10萬元；對設籍並實際居住於嘉義市且住屋毀損不堪居住者，每人補助2萬元、每戶最高10萬元；住家一樓室內樓地板淹水達50公分以上者，每戶補助5,000元；設籍嘉義市、因颱風災損致生活陷入困境者，經訪視評估後，每戶補助3,000至5,000元（申請窗口為戶籍所在地聯合里辦公處）；另針對本市列冊低收入戶、中低收入戶、年滿65歲以上領有中低收入老人生活津貼者或領有身心障礙生活補助者，提供最高10萬元的房屋修繕補助（申請窗口為戶籍所在地區公所）。

此外，財團法人賑災基金會亦提供三項補助方案（擇一申請）作為市府災後救助的後援，包括：針對住屋毀損不堪居住者，每人補助1萬元、每戶最多5人的「安遷賑助」；每人每月最高補助3,000元、每戶最多3人，最長補助6個月的「租屋賑助」；以及針對低收入戶及中低收入家庭、住屋淹水達50公分以上者，每戶補助5,000元的「淹水救助」。

聚傳媒

丹娜絲颱風

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