高市海洋局聯合遠洋公會與漁會暖心捐贈臺南市物資

臺南市日前受丹娜絲颱風侵襲造成多處地區災情，臺南市政府感謝各界支援，協助受災民眾儘速復原。14日特別感謝高雄市政府海洋局石慶豐局長，攜同高雄三大遠洋公會（台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會）、高雄區漁會、順億超低溫股份有限公司、得意中華食品公司與鎮一造機有限公司代表，共同捐贈285箱漁產罐頭及1000顆即時海味粽，以實際行動展現跨縣市間災難互助的溫情。

臺南市長黃偉哲指出，風災來襲後，除臺南市各界熱心捐助外，來自高雄的這份「海味心意」，不僅提供災民生活上的實質協助，更深具精神鼓舞意義，特別感謝高雄市政府海洋局及產業公會體系在第一時間伸出援手，體現共體時艱的珍貴情誼。

社會局局長郭乃文表示，本次物資由高雄市遠洋漁業團體合力籌備，內容包含營養豐富的海產罐頭與富含地方特色的即食粽品，具備良好保存性與高便利性，社會局將迅速分配至各受災里鄰，優先供應予有急需之家庭與長者使用。未來臺南市政府社會局將持續強化災後服務網絡，廣納各界資源，打造更具韌性與溫暖的支持體系，誠摯邀請社會各界一同關注災後重建工作，共同攜手建構更有韌性與互助精神的城市社會。

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