丹娜絲颱風重創中南部 高鐵給「清理假」協助同仁返鄉清理家園
丹娜絲颱風重創台灣中、南部地區，造成重大災損，迄今仍有部分受災地區急待清理、恢復，需要更多人力投入重建、修繕。台灣高鐵今公告，為體恤災區同仁早日重建家園，將給予受災同仁「專案災損清理假」，盼協助同仁盡速返鄉、清理家園。
高鐵指出，凡高鐵員工及員工的配偶或父母，其居住地或戶籍地位於丹娜絲颱風受災地區，如南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等重大災損地區，因風災致家園災損，有清理、修建等需求，均可於今年7月18日前申請至多2日的有薪假，並自即日開放同仁申請。
高鐵說，丹娜絲颱風路徑變化遠超出原本預期，在嘉義登陸後更創下諸多百年一遇的災損紀錄，為關懷員工並善盡企業社會責任，特別以具體的措施，協助同仁暫時放下工作，全力投入家園重建。
高鐵表示，未來公司更將持續強化系統韌性及各項天災應變能力，並將因應日益加劇的極端氣候列入重要策略計劃，希望為旅客打造更加安心、安全的高鐵旅運服務。
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