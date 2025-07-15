災後太陽光電板預計1個半月完成清除 彭啓明：明立法院詳細說明

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明表示，嘉義、台南因這次颱風損毀的太陽光電板約2000多噸，全部的處理將會在1個多月內完成，明天也將在立法院進行光電設施對環境影響情形的專題報告。

彭啓明今天受訪表示，嘉義、台南因這次颱風損毀的太陽光電板約13多萬片，重量大約2000多噸，目前去化量並沒有問題，也有進行太陽光電是否有害的現勘，太陽能模組主要由鋁框、玻璃、EVA膜與發電元件等組成，屬事業廢棄物而非有害廢棄物，目前業者也在積極找地方來處理，明天預計就會和處理業者簽約，預計2到3天就能將暫置的光電板去化，然後裂解拆除和提煉模組中的銀、銅等，大概1個半月都會處理完成。

環境部日前指出，對於近期因風災損害的太陽能板，依據「廢棄物清理法」第28條規定，業者負有清理廢太陽能板責任，應盡速清除並妥善處理，以避免汙染環境。經濟部也已有管理機制，針對颱風、地震等天然災害復原狀況並有追蹤列管機制，並協助災損案場轉介業者依模組回收排出機制清運。

環境部稍早宣布，明天立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部等針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告，並備質詢。彭啓明說，具體處理細節將於明天的專題報告中詳細說明。