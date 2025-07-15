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軍民一體！陸軍第四作戰區今深入台南12行政區 加速鄉親恢復災後重建

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供
第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白河、西港、學甲及將軍等六區災情最為嚴重；陸軍八軍團今天表示，第四作戰區持續派遣兵力投入台南地區災後復原，展現軍民合作韌性。

陸軍八軍團指出，丹娜絲颱風災後復原進入第10天，第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區，協助清除倒塌樹木、枯枝、道路疏通、大型廢棄物搬運及落果清理等任務。

第四作戰區從7月5日迄今調派可用兵力與機具支援防、救災任務，已派遣逾3053人次投入道路疏通及清理落果等任務，與地方政府及民間單位協力救災，加速鄉親恢復生活機能，展現軍民一體、共度難關的韌性。

八軍團說明，第四作戰區秉持「演訓不中斷、救災不缺席」原則，儘管正值「漢光41號演習」實兵階段，第四作戰區在強化戰備訓練效能，亦不忘與台南鄉親站在一起，持續檢討可用兵力與機具，妥善調度支援各項防、救災工作，齊心守護家園，期使鄉親早日恢復正常生活。

第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供
第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供
第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供
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第四作戰區今天持續派遣兵力投入新營、官田、西港、後壁、鹽水、麻豆、北門、學甲、七股、善化、佳里及將軍等12個行政區協助災後復原。圖／八軍團提供
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