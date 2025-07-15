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颱風台南34處公有市場災情嚴重市府：爭取中央復原經費
台南市多處公有零售市場遭丹娜絲颱風重創受損。市府市場處今天表示，颱風嚴重影響攤商正常營運，經全力投入救災與復原，供電供水已恢復正常。估計34處市場災情嚴重、災損至少1570萬元，市府已向中央爭取復原經費。
市場處表示，此次颱風造成的市場設施損壞都緊急搶修，尤其有關公眾安全設施，目前供電供水已恢復正常，確保民眾購物安全無虞，攤商已恢復正常營業。
經發局表示，風災過後有16處公有零售市場停電，經台電搶修後12日晚間恢復全部市場正常供電。市場處全面動員到各市場勘查災情，投入542人次災後環境清理。
市場處表示，颱風共造成34處公有零售市場嚴重災情，已主動向中央爭取災後復原經費。與自治會攤商颱風前做防颱準備，降低災害發生，颱風過後立即投入災後處理與協助攤商復原，全力優先處理受損建物，於最短時間內完成各項修繕，保障攤商與民眾採買安全。
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