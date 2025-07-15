風災後「滿屋蚊子飛」 台南柳營8旬老婦憂：颱風又要來了！

丹娜絲颱風災後邁入第9天，台南各地區許多受損房屋仍等待熱心志工協助覆蓋帆布，其中，柳營一名年近80歲的老婦人住家廚房屋頂幾乎變「透天厝」，今早在台南警義消的協助下總算蓋上帆布，不過，本周恐又有颱風要來，讓許多受災戶都相當憂心。

柳營一名年近80歲的老婦人平時行動不便，颱風當晚她把住家廚房的鐵皮屋頂整個吹走了，遮風避雨的家突破了個大洞，導致雨水不斷滲入，一度積淹水達小腿肚，老婦人整整舀水舀了3天3夜，然而屋內床墊、家具許多早已損壞。

她提到，現在電雖然來了，但這幾天晚上也只能待在住家外面，因為風災後房間內還是有些積水，加上前幾天放晴，蚊子都已經跑出來了，「滿屋子的蚊子，根本無法睡覺」；前幾天想要找鐵工幫忙蓋屋頂，但「攏揣袂著工人，鐵工也很忙碌」，屋頂不搭起來，也沒辦法整理家裡環境，好在今天總算有警義消來幫忙，「真的是很感謝！」。

消防局第五救災救護大隊今除有義消前往災區協助復原工作外，許多輪休的警消也志願投入支援，60多位警義消分為3組在鹽水、柳營及新營等災區協助受災戶覆蓋帆布，大家也發揮平時救災的團隊精神，共同協助災區重建。

復興消防分隊隊員簡辰翰今天也帶著2名女兒一起幫忙，簡辰翰說，這次颱風重創溪北地區，剛好小朋友正在放暑假，帶著他們投入災區支援，在安全的前提下，協助簡單清理一些受災戶的住家環境，也為家園重建盡一份心力。

另外，義消盧建泰本身擁有水電工程專業，他提到，工程行約有8名水電師傅，已全部投入災區協助受災戶住家的電力搶修，今天主要前往將軍區青鯤鯓幫忙，預估恐需費時15至20天後，才有辦法接其他的工作。