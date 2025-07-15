快訊

沈慶京提2億人保被打槍！法院諭知隱匿身分 柯文哲拿麥克風酸這1句

不是日本！走過37國 他感嘆最友善國家被美列為「邪惡政權」

將有颱風生成周五、周六最接近 氣象署：2地先後受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀 園主民代籲各界幫助重建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書

台南市民徐春水收容大量浪犬30多年，因收容處木架石棉瓦建築不堪颱風丹娜絲吹襲 6日深夜倒塌，許多犬隻受驚嚇四處逃竄，至今無法恢復。徐春水難忍落淚，自己年老力衰。市議員余柷青呼籲大眾協助，別讓上千狗兒再四處流浪、衍生更多問題。

余柷青表示，已協調市府相關單位協助，也呼籲民間企業與善心人士伸出援手，協尋熱心志工與重建物資，共同協助狗園盡快復原。愛狗人說，這次颱風重創台南，幾個狗園幾乎被掃為廢墟。已請好友伸出援手，捐助100元、1000元都能成就這些毛孩們有個溫暖住處。

余柷青說，得知消息立即趕赴現場關懷。徐春水長年無私照護浪犬，為社會減少許多流浪動物與人犬衝突，如今園區全毀，他卻因年歲已高且資源有限，難以再背負重建的重擔。

余柷青指出，人稱「狗爸」徐春水30多年前目睹有人棄養幼犬，數隻不幸遭車輛輾斃，便立下救援浪犬決心。30多年來最多曾收容超過1800隻流浪犬，至今仍安置約千餘隻，讓他們有遮風避雨棲身之所，如今狗舍倒塌，犬隻若流落街頭，擔心衍生更多社會問題。

她說，重建是龐大挑戰，期盼社會各界發揮能力與善心，協助更堅固耐用方式重建狗舍，讓上千隻犬隻早日重返安全家園，也讓徐老先生多年來守護浪犬的心血得以延續，更多人一同加入關懷浪浪的行動行列。

「徐春水流浪動物之家」在台南市安南區公學路三段160巷166號。目前急需熱心志工、重建物資、防水帆布等，願協助的可先以臉書聯繫。

收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀，市議員余祝青籲各界協助重建。圖／余祝青提供
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀，市議員余祝青籲各界協助重建。圖／余祝青提供
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書
收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀、數百隻狗至今無家可歸。記者周宗禎／翻攝徐春水臉書

丹娜絲颱風

延伸閱讀

菲東「颱風窩」活躍 天氣風險：最快周四前颱風生成

颱風最快周五前後形成 粉專曝距台遠近關鍵

颱風接力生成恐威脅台灣？賈新興指關鍵在明天、26日前環境有利生成

周末颱風影響？ 粉專曝是否侵襲台灣有3大關鍵變數

相關新聞

風災後「滿屋蚊子飛」 台南柳營8旬老婦憂：颱風又要來了！

丹娜絲颱風災後邁入第9天，台南各地區許多受損房屋仍等待熱心志工協助覆蓋帆布，其中，柳營一名年近80歲的老婦人住家廚房屋頂...

勘查丹娜絲颱風農損 苗縣約27公頃契作高梁達天災救助標準

上周丹娜絲颱風過境及西南氣流帶來連續豪雨，苗栗縣農作災損雖較輕微，但海線地區契作的高梁田幾乎全都顆粒無收，縣長鍾東錦及通...

被友問「台南真的有這麼嚴重嗎？」北門人無奈：遠比想像嚴重

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區；老家在北門區仁里里的...

軍民一體！陸軍第四作戰區今深入台南12行政區 加速鄉親恢復災後重建

丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區，其中以七股、鹽水、白...

颱風台南34處公有市場災情嚴重市府：爭取中央復原經費

台南市多處公有零售市場遭丹娜絲颱風重創受損。市府市場處今天表示，颱風嚴重影響攤商正常營運，經全力投入救災與復原，供電供水...

收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀 園主民代籲各界幫助重建

台南市民徐春水收容大量浪犬30多年，因收容處木架石棉瓦建築不堪颱風丹娜絲吹襲 6日深夜倒塌，許多犬隻受驚嚇四處逃竄，至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。