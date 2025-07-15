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收容上千浪犬狗園遭颱風吹毀 園主民代籲各界幫助重建
台南市民徐春水收容大量浪犬30多年，因收容處木架石棉瓦建築不堪颱風丹娜絲吹襲 6日深夜倒塌，許多犬隻受驚嚇四處逃竄，至今無法恢復。徐春水難忍落淚，自己年老力衰。市議員余柷青呼籲大眾協助，別讓上千狗兒再四處流浪、衍生更多問題。
余柷青表示，已協調市府相關單位協助，也呼籲民間企業與善心人士伸出援手，協尋熱心志工與重建物資，共同協助狗園盡快復原。愛狗人說，這次颱風重創台南，幾個狗園幾乎被掃為廢墟。已請好友伸出援手，捐助100元、1000元都能成就這些毛孩們有個溫暖住處。
余柷青說，得知消息立即趕赴現場關懷。徐春水長年無私照護浪犬，為社會減少許多流浪動物與人犬衝突，如今園區全毀，他卻因年歲已高且資源有限，難以再背負重建的重擔。
余柷青指出，人稱「狗爸」徐春水30多年前目睹有人棄養幼犬，數隻不幸遭車輛輾斃，便立下救援浪犬決心。30多年來最多曾收容超過1800隻流浪犬，至今仍安置約千餘隻，讓他們有遮風避雨棲身之所，如今狗舍倒塌，犬隻若流落街頭，擔心衍生更多社會問題。
她說，重建是龐大挑戰，期盼社會各界發揮能力與善心，協助更堅固耐用方式重建狗舍，讓上千隻犬隻早日重返安全家園，也讓徐老先生多年來守護浪犬的心血得以延續，更多人一同加入關懷浪浪的行動行列。
「徐春水流浪動物之家」在台南市安南區公學路三段160巷166號。目前急需熱心志工、重建物資、防水帆布等，願協助的可先以臉書聯繫。
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