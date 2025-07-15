勘查丹娜絲颱風農損 苗縣約27公頃契作高梁達天災救助標準

上周丹娜絲颱風過境及西南氣流帶來連續豪雨，苗栗縣農作災損雖較輕微，但海線地區契作的高梁田幾乎全都顆粒無收，縣長鍾東錦及通霄鎮農會、農糧署北區分署等官員今天上午前往高粱產區勘災，確認災損已達現金救助標準，後續將依農業天然災害救助辦法報請中央每公頃救助2.8萬元，以減少農友損失。

隨著天氣放晴，早已成熟透的高粱穗已陸續發芽。契作黃姓農友指出，原本上周採收期，卻遇上大雨，就連機具都無法順利下田採收，逾20公頃契作高粱只能全都爛在田裡，損失慘重。

通霄鎮農會表示，釀酒高粱是農業部近年推廣農民轉作的節水耐旱雜糧作物，今年一期作該農會與金門酒廠契作面積37公頃，遍布苑裡、通霄、後龍鎮，其中通霄栽種面積最多約21公頃，但近來霪雨導致高粱穗上發芽，嚴重影響產量及品質，酒廠根本就不收購，即使天氣放晴，也毫無採收價值。