【重磅快評】南部停電很久抓元凶？台電2年前就給答案了

颱風丹娜絲肆虐造成台南、嘉義停電災情嚴重，有的地方停電近200小時，台電調集外縣市人員支援搶修，有人一個星期沒回家。民進黨立院黨團總召柯建銘助理公布「驚人發現」，指南部會停電很久都是「國民黨害台電不能改善南部電網」，說話得比老柯還聳動，但台南電網韌性不足，台電早在兩年前就給出答案，誰是元凶？已躍然紙上。

丹娜絲侵台造成中南部地區災情嚴重，特別是嘉南地區，許多家庭因停水停電面臨生活困境，台南停電情況尤其嚴重，七股地區停電更已近200小時，災民苦不堪言。柯建銘的助理此際轉發中央社的報導表示，南部會停電很久、風災嚴重，都是「國民黨害台電不能改善南部電網」。

台電向中央社表示，近年俄烏戰爭導致燃料成本飆升，台電因此虧損，而政府2024年、2025年編列的補貼案未被立法院同意，因此將優先辦理民眾申請新增設用電、臨時用電等計畫，將台中至屏東電纜地下化的工程列為非優先計畫。老柯的助理截圖發文表示，「南部地區這次停電那麼久，風災那麼嚴重，元兇找到了。國民黨害台電不能改善南部電網」。

柯建銘助理真的找到了南部停電那麼久的元兇嗎？如果有元凶，真的是國民黨嗎？其實台電電纜地下化已推動多年，而且一直是個冷門的議題，立委們通常興趣缺缺，最近一次是綠委邱議瑩去年針對山陀兒颱風造成高雄20萬戶停電，她在總質詢時以蘇貞昌行政院長任內推動的屏鵝公路電纜線全線地下化在風災中並未造成大規模停電為例，建議行政院長卓榮泰加速電纜地下化進行，以減低損害，也避免讓台電人員在颱風天疲於奔命。

卓卓榮泰聽了表示認同，表示會加速處理。只是邱議瑩關心的是高雄沿海地區的電網，沒想到台南的電網比高雄更缺韌性，讓台南人在這次風災之後飽受長期停電之苦。

另一位關心電纜地下化的立委是民進黨此刻亟欲除之而後的藍委王鴻薇。前年八月間民團發起「還路於民大遊行」在凱道登場，王鴻薇發文質疑電纜地下化與人行道普及成果是「慘不忍睹」，台電立刻反駁， 指內政部營建署為提升市區道路品質，2017年陸續編列預算309億元進行改善，其中人行道普及、纜線地下化是重點項目。台電還說，台灣電纜地下化比例達44.3%，在國際比較中顯著高於日本6.0%與韓國20.5%，已完成地下化長度超過16萬公里，並持續進行地下化工程。

台電反駁王鴻薇時，還特別整理電纜地下化推動的關鍵，指電纜地下化費用高昂，是架空線路的8至12倍，故除針對易受天災影響地區，主動辦理防災型地下化工程外，也會配合地方政府道路拓寬、美化景觀等需求適度進行地下化作業。

問題來了，如果台灣電纜地下化的成績正如台電宣稱的如此卓越，比日、韓都要進步許多，為何台南電網偏偏如此脆弱，一個颱風來襲就要停電超過一個星期還沒有復電呢？

再者，民進黨長期在台南執政，總統賴清德不僅當過兩任台南市長，還當過行政院長、副總統，還是當今的總統，民進黨在中央執政也超過9年，期間更編列5645億元的強韌電網計畫，再怎麼說，台南也應該是得天獨厚。結果，台南的電網如此不堪一擊，國民黨真是台南長期停電的元凶嗎？

正如台電所言，台電既然編列5645億元的強韌電網計畫，如果台南真有心推動電纜地下化，朝中有人的優勢下，經費應該不是大問題；如果台灣尾的屏鵝公路都可以投資78億進行電纜下地，要挹注經費投入台南電纜地下化，何難之有？只要地方政府想推，何憂電網不夠強韌？還是賴清德還不如蘇貞昌給力？

台南人此刻要問的是，自賴清德擔任市長以來，市府到底在花多少力氣在推動電纜地下化？賴清德到中央發展之後，到底有沒有關注過台南的電網韌性？還是只在意台南架設了多少光電板？此時民進黨為大罷免增加仇恨值，指責國民黨是南部災區停電的元凶，這個邏輯說得通嗎？