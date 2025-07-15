黃偉哲關心鹽水區災後復原 鞠躬感謝救災人員
颱風丹娜絲侵襲台南造成多處災情，台南市長黃偉哲今天上午前往鹽水區關心災後復原情形，向參與救災人員鞠躬致謝；鹽水區公所執行逐里復原，並針對獨居長者較多地區加強協助。
黃偉哲表示，這次風災造成損害嚴重，市府團隊與地方公所全力以赴投入重建，感謝國軍、義消動員協助，以及社會各界主動捐贈物資善行，還有高雄市政府與屏東縣政府第一時間派遣人力與機具投入清理作業，展現跨縣市合作互助，而災區工作刻不容緩，災民當前仍需各界持續關注與支援。
鹽水區長陳文琪表示，轄區內各里正分階段展開清理工作，並特別針對獨居長者較多的地區加強協助，以逐里方式分階段進行清潔及復原工作。
她說，如文昌里羊稠厝一帶長輩與獨居者較多，加上當地先前出現過積淹水情形，公所已在第一時間啟動緊急安置機制，並提供基本生活所需，今天特別由國軍與義消人員協助設置防護設施，提升整體居住安全。
陳文琪表示，台電、環保局清潔隊等相關單位持續進行電力修復與環境清潔，區公所同步展開災損調查及後續補助申請，民眾務必保留災損照片與相關費用佐證資料，並主動通報，以利申請流程順利進行。
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