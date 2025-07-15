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提升台灣電網韌性 蔡易餘：公路沿線電纜需地下化

中央社／ 嘉義縣15日電

颱風丹娜絲造成台南、嘉義大停電，民進黨立委蔡易餘說，他主張以特別預算推動「公路沿線電纜地下化」專案，由交通部公路局主責執行，提升台灣電網韌性降低災害風險。

蔡易餘今天告訴中央社記者，此次颱風重創嘉義沿海8鄉鎮市，導致700多支電線桿倒塌，台電人員連日搶修令人感佩，但災情也凸顯台灣電網面對極端氣候的脆弱。他強調，若要有效減少強風導致的電桿倒塌與大規模停電，電纜地下化將是提升抗災能力的重要手段。

不過，蔡易餘坦言，在地勢低窪或地層下陷嚴重的地區，地下化工程一旦遇到淹水，反而會使維修困難、復電時程拉長，易使民眾觀感不佳。為此，他建議應優先針對地勢較高、路面結構穩固的省道，包括台17線、台19線、台1線與台3線等主幹道，推動沿線電纜地下化作為示範與試辦。

「將電纜順著安全的道路廊帶進行地下化，才能兼顧防風與防水的雙重韌性。」蔡易餘表示，相關經費不應由台電與地方政府各自分擔，建議中央應以特別預算支應，由交通部公路局在既有道路維護工程中一併納入電纜地下化項目，提升行政效率、降低施工干擾。

蔡易餘強調，災後重建不該僅是修補，更應成為推動基礎建設強化的契機。他將在立法院推動提升「電纜韌性」作為後續問政重點，目標是打造一個更能抵禦極端氣候與自然災害的強韌台灣。

丹娜絲颱風一度造成嘉義縣26萬餘戶停電，搶修工作不間斷；台電表示，至今天上午9時為止，剩1367戶還未復電。

丹娜絲颱風

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