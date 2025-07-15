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被友問「台南真的有這麼嚴重嗎？」北門人無奈：遠比想像嚴重
丹娜絲颱風重創台南，台南市府統計全市逾7千戶屋頂受損，包括屋頂全掀、半掀等，分布於全市21個行政區；老家在北門區仁里里的徐姓男子指出，家裡雖然已經復電，但北門錦湖里仍然停電，七股、將軍、學甲也還有部分地區停電，情況遠遠比想像中嚴重。
在台北市工作的徐姓男子憂心老家情況，颱風過後返回台南，今天他向本報記者表示，一回到北門，只見屋裡屋外一片狼藉，屋頂被強風吹壞，下雨屋內就嚴重積水，屋損嚴重，網路通訊訊號微弱，到隔壁鎮才能夠發送接收；里內宛如成為孤島，自己家已是受災戶。
徐說，因此當他被朋友問到「台南真的有這麼嚴重嗎？」不禁難過回覆「情況遠遠比想像中嚴重」，他並不認為這些災損需要誰出來負責，他跟家人可以默默的重建，只是覺得如果這些消息發生在台南市溪北以外的地區，會像這次一樣似乎完全沒有被傳達出去嗎？
目前他們家是在本月10日（周四）復電，有請水電師傅來確認沒有短路及電壓異常才打開總開關；但據他所知，北門錦湖里仍然停電中，七股、將軍、學甲也還有部分地區停電，有些地方甚至還停水，而這些鄉鎮有八成以上都是老人家，目前日常生活十分艱困。
他提到，除了電力問題及網路通訊困難以外，還有房屋修繕問題，因太多人家的屋頂都嚴重受損，現在也沒有充足的鐵工能夠來修屋頂，不是他們自己不處理，而是真的找不到人；有些里民是用帆布先遮擋，而有些人的屋頂不是爬上去就可以蓋的，只能看著家園感到很無助。
原本家人還是想住在家裡，只要不下雨就好，但現在家中已瀰漫很重的霉味，只能到親戚家借住，這樣的日子，不知道要持續多久。他希望政府能有相關補助的方案可以公布，但憂心如果清運到一定程度才公布，到時裁量基準若已不在範圍內，不就變成無法證明申請了？
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