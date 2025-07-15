彰化蔬菜貨量減半、牡蠣變瘦 南投竹筍災損盼救助

受丹娜絲颱風豪雨影響，蔬果產地供應吃緊，價格蠢動。彰化溪湖果菜市場到貨量銳減僅27公噸，約為正常的一半，整體均價20.8元尚未大幅變動，但攤商示警：「受損蔬菜本周採收完，下周起恐大漲。」此外沿海牡蠣因海水鹽度變化及清澈度下降，普遍變瘦。

溪湖果菜市場周一到貨量正常是5、60公噸，昨只到貨僅約五成。林姓攤商說，田間仍有部分水傷蔬菜能「加減採」，但品質差、賣相不佳，像青蔥五台斤批發價達450元、零售每台斤60元，香菜每把少量且賣相差的就要破百元，好一點甚至飆到250元。他預估本周內受損菜會搶收一空，下周恐面臨嚴重缺貨與漲價。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，風災後連日間歇降雨，造成瓜果類藤蔓、幼果腐爛，至少需一個月才恢復產量，復耕慢，後續供應吃緊。彰化大北斗地區主產芫荽，連日雨後也導致水傷，產量下滑，香菜農顏佑任說，香菜批發價從災前的每台斤100元暴漲至180元，預估8月底前產量難以回穩，價格恐續漲。

水產也受影響，彰化沿海牡蠣雖未大損，但海水鹽度變化及清澈度下降，導致牡蠣普遍變瘦。產地價維持每台斤190元，但蚵農指出，養殖成本年年上升，如串蚵人工費與材料翻倍，價格無回跌空間。若天氣穩定，預計兩周後牡蠣可「復胖」。

南投也傳出農損嚴重，縣長許淑華強調，竹筍災損面積達85公頃，卻未被納入中央農損救助品項，呼籲中央盡速納入。她也提到，小農混植型態多，現行救助僅能選一作物補助，災損嚴重讓農民倍感無奈。

許淑華指出，南投本次風災導致山路邊坡坍塌、路基淘空、校園與行道樹倒伏，甚至去年才核定的部分災後復建工程再度受損，災情擴大。縣府除爭取追加補助，將與專家合作，檢討適種樹種與綠化安全對策，防止類似災損反覆發生。