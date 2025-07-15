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風災第八天還沒復電 白河老婦家毀屋頂掀翻

聯合報／ 記者萬于甄袁志豪／台南報導
台南白河永安里七旬獨居婦人的住處屋頂幾乎都被掀翻，慘不忍睹。記者萬于甄／攝影
台南白河永安里七旬獨居婦人的住處屋頂幾乎都被掀翻，慘不忍睹。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風復原重建邁入第八天，替代役男挺進雲嘉南災區協助清理家園，但仍有許多受災戶民宅盼不到幫手。台南白河區有七旬獨居婦人屋頂被風掀翻，鐵片直接砸落房間內，根本仍無法居住；里長也說，災區很缺抓斗車、清理人力等。

「差一點點就被打死！」這名七旬的受災戶回憶颱風夜仍心有餘悸，住了七十多年，強風一颳，屋頂整個都被掀翻，原本的家被屋頂砸毀，屋內不斷從上方滲水，苦等一周等不到重機具，直到昨天屏東的義消來幫蓋帆布，才不再怕下雨。

老婦人說，這幾天清理屋內，遇到漏水，「就一勺勺舀出去」，目前房子電力還未恢復，好在發電機能讓電風扇運作，鄰居也提供一間房間讓自己住。

在七股區龍山里經營潟湖生態旅遊的業者表示，到昨天還沒復電，村民的蚵田都損毀，很多東西還沒修復。

台電表示，截至昨晚九時，台南市剩一八○七戶、嘉義縣一五六八戶未復電。南市府統計，截至前天屋頂受損的家戶共一萬三九三戶，有四四七三戶已鋪設帆布，尚有五九二○戶待處理；全市共二萬二三九二件路樹倒塌，有一萬九三二○件已排除，三○七二件待處理。

丹娜絲颱風

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