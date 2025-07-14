丹娜絲重創 彰化淹水受災戶仍自願南下嘉義賑災

丹娜絲颱風造成台南、嘉義地區受損嚴重。慈濟47名彰化區志工搭乘遊覽車與自行開車到嘉義幫忙整理環境，他們有的是這次鹿港淹水受災戶，有的是弱勢受助戶，卻都主動南下服務。

志工今到嘉義區協助民族國小、垂楊國小、興嘉國小的第一校區與第二校區，協助校園大樹的撤除與環境整理。

74歲徐偉菖穿著圍裙，腰間掛著鋸子裝備齊全。經營餐飲業的他，今天將工作托給子女，與大家一同到嘉義協助。

自備手套與志工一起拉著樹枝，整理成堆的林秀娟，是慈濟的照顧戶，三年前因先生中風的關係與慈濟結下善緣。

她說，受慈濟恩惠比付出的還要多，今天只是盡自己的力量，就能讓校園恢復乾淨，那當然要來。

丹娜絲颱風遠離後的豪雨，也造成彰化地區到處淹水，住在鹿港的施惠娥也是受災戶，雖然大水倒灌屋內淹水20公分高，但人員都很平安，讓她覺得自己很有福氣。