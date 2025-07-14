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綠委募帆布助台南災區 企業家響應捐51件

中央社／ 台南14日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南不少民宅屋頂受損，無法遮風擋雨，民進黨立委賴惠員發起帆布募集獲響應，其中一名不具名企業家捐贈總重逾6公噸共51件專業帆布，提供關鍵支援。

賴惠員服務處將至今已募集到的帆布交由台南市東山區農會總幹事余淑琴統籌調度，並聯繫學甲、新營、白河、後壁、下營、將軍、北門、鹽水、六甲、東山等10區農會，動員堆高機、貨車與志工團隊，快速完成卸載與分送作業，讓帆布第一時間送達最需要的地方。

賴惠員表示，每一件帆布不只是遮風避雨的材料，更是一份彼此守望的承諾，這場善意的串聯，是災後最溫柔、最堅實的力量。

她說，至今獲得的帆布中，有一名不具名企業家主動捐贈共51件專業帆布，每件尺寸達6公尺×40公尺、重量130公斤，總重超過6.6公噸，為災後修補家園提供關鍵支援。

賴惠員表示，除了企業響應，民進黨立法院黨團總召柯建銘也加碼提供帆布支援，已運抵新營服務處；新竹市雙罷總部發言人林志潔與領銜人戴振博親自運送帆布至台南，傳遞跨縣市的溫情與支持。

賴惠員強調，此次台南溪北（曾文溪以北）地區多處受災嚴重，將持續爭取物資、整合人力與政策資源，推動中央災後救助與重建措施，全力陪伴民眾走過難關，重回安穩生活。目前募集到的帆布數量有限，有需求的民眾可洽詢新營服務處或相關農會。

賴惠員 災後 民進黨 台南 丹娜絲颱風

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