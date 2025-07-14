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丹娜絲颱風加豪雨農損逾26億元 台南達10億最慘

中央社／ 台北14日電

農業部今天最新統計，先前颱風丹娜絲及豪雨影響，農業災情損失已超過新台幣26億元，各縣市以台南市損失10億餘元最慘重，農作物以香蕉損失2.2億元最嚴重。

農業部發布新聞稿表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（截至今天上午11時），農業產物及民間設施估計損失計26億5331萬元。

農業部指出，各縣市以台南市損失10億475萬元（占38%）最多，其次是嘉義縣7億492萬元（占27%）、雲林縣4億2351萬元（占16%）、彰化縣2億6738萬元（占10%）、屏東縣1億1235萬元（占4%）及高雄市1億774萬元（占4%）較嚴重。

農產損失部分，農業部估計17億8460萬元（含養蜂損失335萬元），農作物被害面積1萬8738公頃，損害程度37%，換算無收穫面積6932公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2121公頃，損害程度32%，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2913萬元；其次為文旦柚2億1296萬元、番石榴1億5997萬元、竹筍1億4422萬元、柳橙1億2474萬元。

畜產損失部分，農業部統計3455萬元，受損畜禽主要為雞43.8萬隻，受損金額3171萬元，其次為豬、鵝及鴨；漁產損失3億2718萬元，主要為牡蠣；林產損失5339萬元，主要為竹筍。

農業部表示，民間設施損失4億5360萬元，包括農業設施9646萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施2億4169萬元，主要是畜禽舍毀損；漁業設施1億1520萬元，主要是漁船毀損。

農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目。

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